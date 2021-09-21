Süper Lig’de yine futbol dolu bir hafta daha başlıyor. Eylül ayının sonunda Avrupa Kupaları maçlarının oynanacak olmasından dolayı, tüm Avrupa liglerinde bu hafta fikstür sıkıştırıldı. Süper Lig’de de bu sebeple 6. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Bu hafta her ne kadar takımlar için yoğun bir maç temposu demek olsa da, sporseverler için futbola doyacakları bir hafta olacak. Eylül ayının son haftası oynanacak olan Avrupa kupaları maçları, ertelenen maçlar, 2022 Dünya Kupası eleme grup maçlarından dolayı gelecek olan milli ara derken, tüm Avrupa’da fikstür hafta içine alındı. Dolayısıyla bizleri futbol dolu bir hafta bekliyor.

Çaykur Rizespor Altay’ı Ağırlayacak

Süper Lig’in en kötü başlangıcını yapan Çaykur Rizespor, tek puanını 2. haftada golsüz biten Karagümrük maçında almıştı. Bunun dışında oynadığı tüm karşılaşmaları kaybeden Çaykur Rizespor, artık çıkış arıyor. Ligin yeni ekiplerinden Altay ise istikrarsız sonuçlar almaya devam ediyor. 5 maçının 3’ünü kazanan İzmir temsilcisi, 2 maçta ise sahadan mağlup olarak ayrıldı. Her iki takımın da galibiyet için sahada olacağı maç, bol gollü ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma vadediyor.

Antalyaspor Fatih Karagümrük Deplasmanında

Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından biri olan Fatih Karagümrük, bu sezon da oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle evinde oynadığı maçlarda çok daha etkili olan Karagümrük, kendi evinde oynadığı 3 maçı da kazanmasını bildi. Deplasman karnesi pek de parlak olmayan Karagümrük, 2 maçının birinde mağlup olurken diğerinde ise berabere kaldı.

Konuk ekip Antalyaspor ise geçen 5 haftaya bakıldığında istediği sonuçları alamadı. 5 maçta sadece Çaykur Rizespor’u mağlup etmeyi başaran Antalya temsilcisi, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Özellikle son hafta oyanan Beşiktaş maçı ile gündeme gelen Antalyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarısının 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor İle Sivasspor Karşı Karşıya Gelecek

Geçen sezonun en başarılı ekiplerinden biri olan Sivasspor, bilindiği gibi 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmiş ve herkesin takdirini toplamıştı. Lig’de de başarılı puanlar alan Sivas ekibi, geçen sezonu 5. sırada tamamlamış ve bu sezon da ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Ancak bu sezona iyi başlayamayan Sivasspor, henüz ligde galibiyet yüzü göremedi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor ise tam manasıyla takım olmayı başaramadı. İlk 5 haftada oynanan maçlar ışığında istikrarsız sonuçlar alındığını söylemek mümkün. Yeni Malatyaspor 5 karşılaşmanın 2’sini kazanırken, 3’ünü ise kaybetti.

Gecenin Maçı Beşiktaş Adana Demirspor

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da fırtına gibi başladı. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah beyazlılar, hem de lig maçlarında oldukça başarılı sonuçlar alıyor. Bu sezon ilk 5 haftada hiç mağlubiyeti olmayan Beşiktaş, iç saha maçlarının hepsini kazandı. Tek beraberliğini ise Kasımpaşa deplasmanına aldı.

Süper Lig’e bu sezon büyük umutlarla çıkan Adana Demirspor ise, kadrosunu yıldız futbolcularla süslese de, bir türlü istenen sonuçları alamadı. İlk 4 maçında puan yüzü göremeyen Adana Demirspor, ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetle aldı. Adana Demirspor bu sezon oynadığı tüm maçlarda kalesinde gol gördü.