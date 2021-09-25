Süper Lig’in 7 haftasında kendi evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Sivasspor, maça oldukça iyi başladı. Henüz ilk dakikadan golü bulan Sivasspor, farka gitti.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Sivasspor, son haftalarda bir toparlanma evresine girdi. Üst üste 2 mağlubiyetle lige başlayan Sivas temsilcisi, aldığı beraberliklerin ardından 2 haftadır kazanmasını biliyor. Bu haftada ligin başarılı ekiplerinden biri olan Karagümrük’ü ağırlayan yiğidolar, maçı rahat bir şekilde kazandı.

Sivasspor Kendine Geldi

Ligin köklü ve tecrübeli takımlarından biri olan Sivasspor, sezona istenen ve beklenen başlangıcı yapamamıştı. İlk iki hafta alınan mağlubiyetlerle kötü bir başlangıç yapan yiğidolar, 3 maç üst üste berabere kaldıktan sonra son iki maçını da kazanarak moral depoladı.

Geçtiğimiz sezon oldukça başarılı bir performans sergileyen, ülkemizi UEFA Avrupa Kupası’nda da temsil eden Sivasspor, sezonu 5. sırada kapatmıştı. Bu başarısıyla bu sene de UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Sivasspor, ne yazık ki bu sene Avrupa’da istediği sonuçlara ulaşamadı ve ön eleme turunda Konferans Ligi’nden elendi. Ligde de ilk maçlarında tökezleyen Sivas temsilcisi nihayet kendine geldi. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanından tek golle 3 puanı alan Sivasspor, bu hafta da evinde ağırladığı ligin başarılı ekiplerinden Karagümrük karşısında 4 fakla kazandı. Sivasspor son iki haftadır kazandığı maçlarda kalesini gole kapatmasını da bildi. Yiğidolar ilk 5 hafta oynadıkları tüm maçlarda kalesinde en az 1 gol görmüştü.

Karagümrük Şaşırttı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in en flaş ekiplerinden biri olan Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 7 haftasında Sivas deplasmanında adeta dağıldı. Henüz maçın ilk dakikasında kalesinde gördüğü golle şoke olan Karagümrük, ikinci yarıda beraberliği yakalamak için yüklendiği sırada, Sivasspor’un bulduğu 3 gole daha engel olamadı.

Bir önceki sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Karagümrük, bu sezona da oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı. Sivasspor deplasmanına gelmeden önce 6 maç oynayan Karagümrük, bu maçlardan sadece Beşiktaş deplasmanında yenilmiş ve 6 maçta toplamda 11 gol bulmuştu. Ancak Sivasspor deplasmanında istediği oyunu sahaya yansıtamayan Karagümrük, kalesinde 4 gol görürken, Sivasspor ağlarını sarsmayı başaramadı.

Sivasspor 4 Golle Kazandı

Saat 13:30 da başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanan Sivasspor Fatih Karagümrük maçı adeta golle başladı. Pedro Henrique’nin pasına hareketlenen Olarenwaju Kayode topu Karagümrük ağlarına gönderdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında Karagümrük beraberlik golünü arasa da topun ve oyunun genel hakimi yine Sivasspor oldu. İkinci yarının da hemen başında dakikalar 50’yi gösterirken sahaya çıkan oyuncu bu kez Max Gradel’in gol pasını değerlendiren Dimitris Goutas oldu. Bu golle yiğidolar 2 farkı yakalamış oldu. Karagümrük 2. golün şokunu henüz atlatamamıştı ki sadece 6 dakika sonra bu kez Jorge Felix golü atan oyuncu oldu. 3-0 skor avantajının rahatlığıyla oynayan Sivasspor’da ikinci golün asistini yapan Max Gradel, maçın skorunu belirleyen golü atarak son noktayı koydu.