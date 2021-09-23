Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor’un Trabzonspor’u ağırladığı maç inanılmaz bir mücadeleye sahne oldu. Sezonun en tempolu maçını oynayan iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçta kazanan çıkmadı ve takımlar 1’er puana razı oldu.

Konyaspor ile Trabzonspor arasında Süper Lig’in 6. haftasında oynana maç adeta nefes kesti. Sahada futbolcular inanılmaz bir efor sarf ederken, maçı izleyen futbolseverler de ekran başında maçı takip ederken adeta yoruldu. Sahaya namağlup unvanıyla çıkan iki takım da bu unvanlarını korurken, uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak bir maç oynandı.

Trabzonspor Adeta Maça Önde Başladı

Konyaspor’un, Trabzonspor’u ağırladığı maç inanılmaz olaylara sahne oldu. Maçın henüz ilk dakikasında golü bulan Trabzonspor, rahat bir maç oynayacağını düşünürken, belki de sezonun en tempolu maçını oynadı. Henüz 1. dakikada sahneye çıkan Trabzonspor’un yeni golcüsü Andreas Cornelius, takımını öne geçiren gole imza attı. Golün ardından karşılık vermek isteyen Konyaspor ise topa daha fazla hakim olan taraf oldu.

Trabzonspor 82 Dakika 10 Kişi Oynadı

Trabzonspor’un ilk dakikada bulduğu golün ardından şoku atlatan Konyaspor, beraberlik golü için yüklenmeye başladı. Gol arayan Konyaspor’un atağında Skubic’e yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kart gören Victor Hugo, takımını 10 kişi bıraktı. Stoperini kaybeden Trabzonspor’da defansın dengesi bozuldu ve kalelerinde net gol pozisyonları vermeye başladılar. Henüz 8. dakikada 10 kişi kalan bordo mavililer, buldukları üstünlük golünün hemen ardından yedikleri kırmızı kartın etkisini üzerlerinden atamadı.

Konyaspor Beraberliği Erken Yakaladı

Trabzonspor’un erken golünün ardından zaten beraberliği kovalayan Konyaspor, kırmızı kartla birlikte iyiden iyiye Trabzonspor’un üstüne gelmeye başladı. Dakikalar 20’yi gösterirken, Skubic’in pasına hareketlenen Serdar, ortasında Endri Çekici’yi buldu. Bu topa şık bir vole vuruşu yapan Çekici topu ağlarla buluşturdu ve takımına beraberliği getiren golü de kaydetti.

Beraberlik golünün de moraliyle daha fazla yüklenen Konyaspor, İkinci yarının ilk saniyelerinde üstünlüğü yakaladı. İlk holü de kaydeden Endri Çekici, bu kez ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Ters direk dibine doğru yaptığı vuruşla ağları sarsan Çekici, hem kendinin hem de takımının ikinci golünü atmış oldu. Maç baştan sona inanılmaz bir tempoyla ilerledi.

Konyaspor Kendi Kalesine Attığı Golle 2 Puanı Kaçırdı

Bir an olsun temponun düşmediği maçta geri düşen Trabzon temsilcisi, yeniden beraberliği yakalamak için bütün riskleri aldı. Her saniyesi heyecan fırtınasına sahne olan maçta sağ kanattan Bruno Peres’in ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak için hamle yapan Ahmet Çalık, topu takım arkadaşı Hadziahmetovic’e çarptırdı. Karambol anında kaleye yönelen top ağlarla buluştu ve Trabzonspor yeniden oyuna ortak oldu.

Uğurcan Kurtarışlarıyla Maça Damgasını Vurdu

Trazonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan, bu maça da kurtarışlarıyla damgasını vurdu. Özellikle maçın son bölümlerinde 10 kişi rakibine karşı galibiyet golünü arayan Konyaspor, kanatlardan gelmeye başladı. Yorulan Trabzonspor defansı bu topları karşılayamadı ve Konyaspor’lu oyuncular hava toplarının bir çoğuna kafayı vurdu. Bu vuruşların bazıları direği yalayarak dışarı gitti. Kaleyi bulan toplarda da Uğurcan inanılmaz refleksler gösterdi ve çizgiden çıkardığı toplarla takımını maçın içinde tutmayı başardı. Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan, bu maçta yaptığı kurtarışlarla da Süper Lig kariyer rekorunu kırmış oldu. Uğurcan, özellikle son bölümlerde çizgiden çıkardığı 2 topla maçın adamlarından biri oldu.