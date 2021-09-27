Neredeyse tamamı ideal 11’de yer alan tam 11 oyuncusundan yoksun bir şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı için Hollanda’ya giden Beşiktaş’ın sahada nasıl bir taktikle yer alacağı merak konusu olmuştu. Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın basın toplantısında Ajax taktiği belli oldu.

Beşiktaş son birkaç haftadır oldukça zor bir dönemden geçiyor. Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte baş gösteren sakatlıklar, Şapiyonlar Ligi ilk maçı olan Borussia Dortmund maçını da yakından etkilemişti. Bu maça Alex Teixeira ve Damagoj Vida’dan yoksun bir şekilde çıkan siyah beyazlılar, buna rağmen oldukça iyi bir mücadele vermiş ancak maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Siyah beyazlılar, daha sonra her maçta adeta yaprak dökümü yaşar gibi yeni oyuncularını sakatlığa kurban verdi. Şimdi ise herkesin aklındaki soru, Beşiktaş Ajax karşısında hangi taktikle oynayacak.

Sergen Yalçın Ajax Maçı Taktiğini Açıkladı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, son günlerde sakatlık krizleriyle boğuşuyor. Son olarak Altay maçına da 11 eksikle giden ve öne geçmesine karşın maçı tutamayan Beşiktaş, bu maçta da Pjanic ve Atiba gibi iki çok önemli oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Michy Batshayi’nin iyileşmesi bir nebze olsun moralleri düzeltirken, öte yandan Pjanic ve Atiba eksiklikleri can sıktı.

Türk futbolseverlerin neredeyse tamamı, akşam saatlerinde oynanacak olan Ajax maçında Sergen Yalçın’ın nasıl bir taktikle ve hangi 11’le sahada olacağını merak ediyor. Sergen Yalçın bugün Hollanda da düzenlediği basın toplantısında, kendisine yöneltilen sorular neticesinde bu konulara da değindi.

Kendi Futbolumuzu Oynamayacağız

Özellikle Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesiyle birlikte hücum futbolunu benimseyen Beşiktaş, bu zamana kadar rakip kim olursa olsun önde basan ve gol yemeyerek değil, gol atarak kazanan bir takım görüntüsü çizmişti. Geçtiğimiz sezon da 40 maçta tam 89 gol kaydeden Siyah Beyazlı takım bu alanda ligin lideri olmayı da başarmıştı. Ancak kendisi gibi golcü bir takım olan Ajax’ın karşısına 11 eksikle hücum yaparak çıkmanın intihar olacağın çok iyi bilen Sergen Yalçın, Ajax karşısında alışılmışın dışında bir Beşiktaş izleyeceğimizin sinyallerini verdi.

Hollanda’da oynanacak olan Ajax maçı öncesinde son hazırlıklarını tamamladıktan sonra kameraların karşısına geçen Sergen hoca, “Ajax maçında bu defa kendi oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü bir oyun oynayacağız. Umarım oyuncularımız bu alışıl olmadığımız oyun anlayışını becerir.” şeklinde konuştu. Karşılarındaki takımın oldukça golcü bir takım olduğunun farkında olan Sergen Yalçın, belli ki oyuncularına önce Ajax’ı durdurma talimatı verdi.

Stoperde N’sakala

Beşiktaş’ın Ajax karşılaşmasında en çok zorlanacağı mevki stoper olacak. Üç stoperi Vida, Welinton ve Montero’nun da sakat olduğu dönemde son lig maçı olan Altay karşılaşmasında altyapıdan Serdar Saatçı’ya görev veren Sergen Yalın yanında da Atiba’yı oynatmıştı. Ancak Atiba bu maçta sakatlandı. Beşiktaş’ta stoper sıkıntısı yaşandığında joker oyuncu konumunda oynayan Necip’te sakatlığı geçse de fiziksel olarak hazır olmadığından maç kadrosuna alınmadı. Bu durumda hem stoperleri hem de alternatifleri sakat olan Beşiktaş’ta defansın göbeğinde kimin oynayacağı da merak konusu.

Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın, stoper mevkiinde Altay maçında performansıyla beğeni toplayan Serdar Saatçı ve yanında ise N’sakala’yı oynatacağını açıkladı. Altay maçında sağ bek olarak görev yapan N’sakala, bireysel hatalarıyla göze batmış ve hatta Altay’ın bir golü de N’sakala’nın bireysel hatası neticesinde gelmişti.

Altay maçında kendi mevkisi olmayan bir bölgede başarılı olamayan N’sakala’nın Ajax gibi önemli bir rakip karşısında stoper oynayacak olmasını şaşkınlık yarattı. Sergen Yalçın ise durumu şöyle açıkladı. “Elimizde fiziksel olarak mücadele gücü en yüksek savunma oyuncusu N’sakala var. Stoperde o oynayacak. Josef’i defansif orta sahadan çekersek sıkıntı yaşarız. Josef stoperde değil yerinde oynayacak. İnşallah bir gün N’sakala’yı da yerinde oynatabiliriz.”

Ajax Bu Sezona Fırtına Gibi Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak olan Ajax, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da golcü kimliğinden hiç bir şey kaybetmedi. Lig’de bugüne kadar 7 maç oynayan Ajax tam 30 gol kaydetti. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nde de Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’a konuk olan Ajax, bu maçı da 5-0 kazanmıştı. Böylelikle Ajax bu sezon oynadığı 8 resmi maçta tam 35 gol kaydetti.