Süper Lig’de haftalar ilerledikçe şampiyonluk için favori olan takımlar da değişiyor. Takımların aldıkları sonuçlara ve gösterdikleri performanslara göre belirlenen şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Oranlara bakıldığında geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş yine favori.

Türkiye’de futbolun en büyük ilgiyi gören spor dalı olduğu bir gerçek. Futbol seyircilerinin yakından takip ettiği bahis oyunlarının oranları da takımların gidişatı hakkında fikir verebiliyor. Uzun vadeli bahisler için belirlenen oranlardan biri olan şampiyonluk oranı risk yönetimi tarafından güncellendi. Yeni oranlara göre Beşiktaş bu sezon şampiyonluk için açık şekilde favori.

Risk Yönetimi Beşiktaş’ı Açık Ara Favori Görüyor

Süper Lig’in ilk 5 haftasında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını yeniden değerlendirerek güncelledi. Mağlubiyet yüzü göremeyen ve oldukça başarılı maçlar çıkaran Beşiktaş, 2,70 oranla favori görülen takım oldu.

Süper Lig’de 5. hafta oldukça fazla sürprize sahne oldu. Fenerbahçe ilk yenilgisini ligin puansız takımlarından biri olan Başakşehir karşısında alırken, Galatasaray da evinde konuk ettiği Alanyaspor karşısında 87’de yediği golle sahadan mağlup olarak ayrılan taraf oldu. Ligin en iyi başlangıcını yapan 2 takımdan biri olan Trabzonspor ise yine kazandı.

Risk yönetiminin 2021-2022 sezonun favorisi olarak gösterdiği Beşiktaş ise, Antalyaspor karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşen siyah beyazlılar, ikinci yarı 3 gol birden bularak 5. haftada da kazanmasını bildi. Böylelikle puanını 13’e çıkaran Beşiktaş, gol averajıyla Trabznspor’un önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Alınan bu sonuçlar neticesinde galip gelen Beşiktaş ve Trabzonspor’un şampiyonluk oranları düşerken, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları ise yükseldi. 5. Haftada alınan sonuçlara göre oluşan şampiyonluk oranları şu şekilde; Beşiktaş favori, oran 2,70, Galatasaray ikinci sırada oranı 3,05, Fenerbahçe 3. sıra oranı 3,50, ve Trabzonspor 4. sırada oranı 4,00.