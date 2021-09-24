Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona eren Altay-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Ben Beşiktaş taraftarı olsam Sabiha Gökçen Havalimanına giderim. Bugün oyuncuların onlara ihtiyacı var, bu çocukların ihtiyacı var, demoralize olmamaları lazım. Veyahut yarınki antrenmana gitmeleri lazım. Çok önemli bir yurt dışı maçına gidiyorlar, Allah korusun, çok kötü bir sonuç olmasın Ajax maçında.” dedi.

Beşiktaş taraftarının futbolcuları karşılaması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, “Ben Beşiktaş taraftarı olsam, giderler diye de düşünüyorum, bugün Sabiha Gökçen’e giderim. Bugün oyuncuların onlara ihtiyacı var, bu çocukların ihtiyacı var, demoralize olmamaları lazım. Veyahut yarınki antrenmana gitmeleri lazım. Çok önemli bir yurt dışı maçına gidiyorlar, Allah korusun, çok kötü bir sonuç olmasın Ajax maçında.” dedi.

İşte Dilmen’in açıklamalarından öne çıkanlar…

– “Beşiktaşlılar en azından kaybetmeyelim, kazanırsak çok iyi diye düşünüyordu, haksız da değillerdi. Beşiktaş’ın ilk 11’ine, kulübesine baktığımızda, formda, maç fazlasıyla liderliğe de oturan Altay karşısında çok ümitli değildi Beşiktaşlılar.”

– “Beşiktaş’ın kadrosu da maksimum bu kadar oynar. Buraya geliş süreci, sakatlıkların sebebi tartışılabilir ama bu maçın Beşiktaş adına tartışılabilecek bir şeyi yok. Bence normal bir sonuç çıktı ve Altay da oynadığı en vasat oyunlarından birini oynadı. Beşiktaş da herhalde 1,5 yıldır gördüğümüz en vasat, en kötü futbollarından birini oynadı.”

– “Sürpriz olmayan bir skor, Beşiktaş’ın geçen seneki ve sezon başındaki formuna baktığımızda, Türkiye Ligi’ni uzaktan takip eden biri yurt dışında ‘Aaa Beşiktaş yenilmiş’ diyebilir. Sol bek Rıdvan sol öne gidiyor maçın son bölümünde, ideal kadrodan çok uzak.”

– “Birinde pozisyon hatası, birinde top kaybıyla N’Sakala iki gole sebebiyet veren oyuncu. Bek oynayabilecek bir Atiba var, onun stoperde yerini dolduracak oyuncu yok. 3’lü oynayabilir miydi? N’Sakala’yı üçlüye çekip, Atiba, Serdar ile olabilirdi. Oyunun sonundaki Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olma ihtimali yok.”

“SAKAT KADRO ŞAMPİYONLUĞA OYNAR”

– “Sakatlardan oluşan kadroyu bana ver, 4-5 oyuncu daha alırım, şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olurum, harika bir kadro çıkarırım.”

– “Necip’in Beşiktaş için ideal olmadığını biliyorum ama birçok teknik direktör bugünler için vazgeçmiyor. Necip bugün sağ bek olsa, en az 1 tanesini yemezdi Beşiktaş, her eve lazım. Necip’i kulübede gördüğünüzde ya da oyuna girdiğinde hayıflanmamanız gerekiyor.”

– “Maça başlayan 11’e bakarsak, olabilecek en iyi takımla çıktı. N’Sakala’dan sağ bek olur mu diye tartışılabilir ama başka oyuncu yok. Bugün Beşiktaş’ın teknik direktörü ben olsaydım, ben de N’Sakala’yı oynatırdım, mecburiyetler var.”

– “Ne kadar büyük kulüp olursanız olun, beslenme uzmanlarınız, psikologlar günümüzde lazım. Adana Demirspor maçı bitti, gündüz hala devam ediyordu maç, yoğunluğu yordu takımı.”

– “Pjanic falan çok hazır değil, klas bir oyuncu ama maç ritmini henüz bulmamıştı. Ajax maçı sonrasında, milli araya Josef de Souza’yı hafta sonu oynatmayarak başlarım, ona da büyük yük bindi.”

– “Altay’ın giren oyuncularla birlikte 7 oyuncusu geçen sene final maçında vardı. Kalecisi hariç 7 tane giren çıkan oyuncular alt lig oyuncuları.”