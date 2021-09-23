Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon takıma en fazla katkıyı sağlayan oyuncularından biri de kuşkusuz Valentin Rosier Olmuştu. Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier artık Resmen Beşiktaşlı oldu. siyah beyazlılar, Fransız sağ bekin bonservisini aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl gerek savunmada gösterdiği performansla gerekse hücumda verdiği katkılarla tüm dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier, artık resmen Beşiktaşlı. Portekiz’in Sporting Lizbon takımının formasını giyerken kiralık olarak Beşiktaş’a gelen ve gösterdiği performansla bir anda takımın değişmez bir parçası haline gelen Rosier, bir yıllığını daha kiralanmıştı. Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre, Rosier’in bonservisi artık siyah beyazlı kulüpte.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon başında Sporting Lizbon’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, gösterdiği performansla Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Bu sezon taliplisi çok olmasına karşın “Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum.” diyen Rosier, bir yıllık daha kiralanmıştı. Siyah beyazlı takım, bu gün sürpriz bir açıklama yaptı ve Rosier’in bonservisiyle satın alındığını açıkladı.

Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen ve takımın değişmez oyuncularından biri olan Rosier’de mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş kulübü, Rosier’in bonservisinin alındığını duyurarak taraftarını sevindirdi. Siyah beyazlı takım Rosier’in bonservisi için Sporting Lizbon’a 4 milyon 800 bin euro ödeyecek. 25 yaşındaki sağ bek daha uzun yıllar Beşiktaş formasını terleteceğe benziyor.