Bugün oynanan Gaziantep FK ile Başakşehir maçında tarihi bir olay yaşandı. Maçın henüz 9. saniyesinde gelen gol Türk Futbol Tarihinin en erken olarak kayıtlara geçerken, golün sahibi Muhammed Demir de adını tarihe yazdırmış oldu.

Gaziantep FK, süper Lig’in 6. haftasında oynanan Başakşehir maçını 1-0 kazandı. Ancak maçta Gaziantep FK galibiyetinin önüne geçen bir olay yaşandı. Maçın hakemi Mete Kalkavan’ın ilk düdüğünü çaldığı andan sadece 9 saniye sonra Gaziantep FK, Muhammed Demir’in ayağından bulduğu golle öne geçti.

Muhammed Demir’in Gaziantep FK’nın ilk ve tek golünü attığı maçta, 9. saniyede gelen gol Türk Futbol tarihine en erken gol olarak geçti. Gaziantep FK forması giyen Muhammed Demir ise Türk Futbol tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.

Bundan önceki rekor Eskişehirspor Denizlispor maçında yaşanmıştı.29 Kasım 2008’de Eskişehirspor’un ev sahipliğinde oynanan maçın 12. saniyesinde, Darryl Bevon Roberts Denizlispor adına takımını öne geçiren golü kaydetmiş ve aynı zamanda bu gol Türk futbol tarihinin en erken golü olarak tarihe geçmişti. Bu gol ne yazık ki Denizlispor’un galibiyeti için yeterli gelmemiş ve Eskişehirspor, gol düellosu şeklinde geçen maçı 4-3 kazanmıştı.

Türk Futbol Tarihinin En Erken Golleri

Trabzonspor – Gaziantepspor, 2007-2008 17. Saniye Umut Bulut (Trabzonspor)

Galatasaray – Göztepe 2001-2002 18. Saniye Vedat İnceefe (Galatasaray)

Sivasspor – Kasımpaşa 2007-2008 20. Saniye Musa Çağıran (Sivasspor)

Kasımpaşa – Kayserispor 2009-2010 20. Saniye Yekta Kurtuluş (Kasımpaşa)