Süper Lig’in 7. haftası geride kalırken 2 takım bu güne kadar hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bunlardan birisi Trabzonspor, diğeri de Konyaspor. Bu iki takımdan biri olan Konyaspor, bu akşam Kasımpaşa deplasmanında namağlup unvanını korumak istiyor.

Bu sezon Süper Lig’e iyi başlangıç yapan bir çok takım bulunuyor. Sezon boyunca oldukça çetin bir şampiyonluk yarışı geçeceği kesin. Ancak 6 hafta boyunca oynanan maçlar neticesinde hiç mağlup olmayan 2 takım bulunuyor. Trabzonspor ve Konyaspor geride kalan 6 maçında da hiç kaybetmedi. Bu akşam Kasımpaşa’nın konuğu olacak olan Konyaspor, geçen 6 maçının 3’ünü kazanırken, 3 de beraberlik elde etti.

Konyaspor Bu Sezon Maç Kaybetmedi

Deneyimli teknik adam İhan Palut yönetiminde sezona başlaya Konyaspor, oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Süper Lig’de mücadele eden 20 takımın 18’inin en az bir maçını kaybettiğini düşünürsek, Konyaspor’a sezonun 6 hafta itibariyle en başarılı takımlarından biri demek yanlış olmaz. Sivasspor, Başakşehir ve Altay maçlarını kazanan Konyaspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Trabzonspor maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlarla 12 puan toplayan Konyaspor 6. sırada yer alıyor.

2021-2022 sezonuna yenilgisiz devam ederek büyük bir başarıya imza atan Konyaspor, bu akşam çıkacağı zorlu Kasımpaşa deplasmanından da yenilgisiz dönmek istiyor. Öncelikli hedefi galibiyet olan Konya temsilcisi, en az 1 puanın sahibi olmak için sahada olacak. Dolayısıyla puan kaybı yaşamak istemeyen iki takımın karşı karşıya geleceği maçın her iki taraf için de temkinli geçmesi bekleniyor.

Kasımpaşa 3 Haftalık Mağlubiyet Serisini Bitirmenin Peşinde

Ligin 7. haftasında evinde sezonun başarılı takımlarından olan konyaspor’u ağırlayacak olan Kasımpaşa, sezona iyi saylabilecek bir başlangıç yapmıştı. Evinde konuk ettiği Giresunspor karşısında galip gelen ve Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise beraberlik alan Kasımpaşa, ilk 3 haftada 5 puan toplayarak dikkat çekmişti. Ancak takip eden 3 haftada hiç galibiyet alamayan Kasımpaşa bir anda kendisini son sıralarda buldu.

Son haftalarda oynadığı maçların tamamını kaybeden Kasımpaşa’nın bir mağlubiyete daha tahammülü yok. Bu sebepten İstanbul temsilcisi, Konyaspor karşılaşmasına galibiyet için çıkacak. Her ne olursa olsun yenilgi almak istemeyen Kasımpaşa, Bu sezon hiç yenilgi yüzü görmeyen rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.