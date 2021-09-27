Konyaspor, belki de tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı. Süper Lig’e yükseldiği 2010-2011 sezonundan bu yana hiç 7 maç yenilmezlik serisiyle lige başlamayan Konyaspor, bir ilke imza attı. Son olarak Kasımpaşa deplasmanından da kayıpsız çıkan Konya temsilcisi, ilk kez 7 maçlık yenilmezlik serisiyle tanıştı.

Sezonun 7. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Konyaspor, geçtiğimiz 6 haftada olduğu gibi bu maçta da mağlup olmadı. Öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Konya temsilcisi maçtan beraberlikle ayrılsa da, önemli bir deplasmandan daha mağlup olmadan dönmeyi başardı.

En Son Yenilmezlik Serisi TFF 1. Lig’de

Konyaspor, son 8 senedir Süper Lig’de mücadele ediyor. 2021-2021 sezonuna oldukça iyi başlayan yeşil beyazlılar, 7. hafta geride kalırken hiç mağlup olmadı. Geçen haftalarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan Konyaspor, 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamayı başardı.

Konyaspor son olarak benzer bir seriyi TFF1. Lig’den Süper Lig’e yükseldiği 2010 yılında 9 maçlık yenilmezlik serisiyle TFF 1. Lig’de yakalamıştı. Konyaspor’un Süper Lig’de yaladığı en uzun yenilmeden lige başlama serisi ise 5 maçtan oluşuyor. Geçtiğimiz sezon Göztepe’yi çalıştıran İlhan Palut’u takımın başına getiren Konyaspor ile İlhan hocanın kimyaları tutmuş gibi görünüyor. Konyaspor, bu sezon yenilgi yüzü görmeyen 2 takımdan biri.

Kasımpaşa’da Konyaspor’un Bileğini Bükemedi

Namağlup unvanıyla Kasımpaşa deplasmanına gelen Konyaspor, bu maçtan da yenilgisiz ayrılmayı başardı. Maçın bazı bölümlerinde her iki takım da etkili olsa da, ilk iki golü bulan Konyaspor, maçı kayıpsız kapatmayı başardı. İlk yarıya hızlı başlayan Konyaspor maçın ilk bölümlerinde iki gol birden buldu. İlk yarının son anlarında Kasımpaşa 1 gol bulsa da, ilk yarı Konyaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda ise baskılı oynayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa 63. dakikada beraberlik golünü ararken bulduğu penaltıyı gole çevirdi ve maç bu skorla bitti. Her ne kadar Konyaspor 2-0’lık üstünlüğünü koruyamasa da, namağlup unvanını korumuş oldu.