Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Giresunspor’u mağlup ederek, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı karlı kapattı. Fenerbahçe Giresunspor (2-1) Maç Özeti Bein Sports FB Giresun Özet izle Bein Sport İlk atağın gol olduğu, bir penaltının kaçtığı maçta Fenerbahçe, üç puanı hanesine yazdırdı. Giresunspor, mağlup olduğu maçta bu sezon Süper Lig’de bir ilki yaşadı.

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği GZT Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek haftanın en karlı takımı oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un puan kayıpları yaşadığı haftada Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan goller Ferdi ve Mesut Özil’den geldi. Giresunspor, Balde ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunspor, güçlü rakibine yenilse de Süper Lig’de bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir’e yenilerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesi sonrası Giresunspor karşısında önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Puanını 13’e yükselten Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

İLK ATAK GOL OLDU

Maça uzun ters toplarla başlayan Fenerbahçe, ilk atağında golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortada Ferdi’nin dokunuşu, Fenerbahçe’yi 2. dakikada 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Giresunspor’un kazandığı penaltıda Balde’nin vuruşu direkten geri dönünce, ilk yarı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, savunmada yapılan büyük hata sonrası 64. dakikada Mesut Özil’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Giresunspor, Doukara’nın ceza sahası dışından attığı muhteşem golle umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 13’e yükseltirken, Giresunspor 1 puanda kaldı.

PEREIRA’DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Pereira; Giresunspor maçında Meyer’in yerine Mert Hakan’a, Muhammed’in yerine Mesut’a, Berisha’nın yerine Valencia’ya, Pelkas’ın yerine Rossi’ye görev verdi.

MERT HAKAN İLK KEZ 11’DE

Fenerbahçe-Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11’de sahada yer aldı.

Daha önce Süper Lig’de oynanan müsabakalarda Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11’de şans verildi.

Sahada 45 dakika kalan Mert Hakan, ikinci yarıda yerini Crespo’ya bıraktı.

CANLI SKOR // Fenerbahçe – Giresunspor: 2-0

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

Giresunspor ise 1 puanla ligin 19.sırasında bulunuyor.

FENERBAHÇE – GİRESUNSPOR 11’LER;

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Meyer, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Douglas, Perez, Aziz Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

MAÇTAN NOTLAR:

İLK YARI

1’Maç başladı

3′ Gol [1-0] (Fenerbahçe) GOOOLL!!! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun golü ile maçta öne geçiyor.

10′ Szalai’nin ortasında Alexis Perez topu uzaklaştırdı.

13′ Oyunda tempo bu bölümde oldukça düşük.

19′ Sol kanattan sıfıra inen Diabate’nin arka direğe yaptığı ortada Ferdi topu uzaklaştırdı.

21′ Ferdi’nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Valencia’nın şutunda top çerçeveyi bulmadı.

27′ Mert Hakan’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rossi, şut açısı bulmak isterken savunma araya girdi.

29′ Fenerbahçe’de Rossi yerde kaldı, penaltı bekledi ancak karar devam..

31′ Mert Hakan, Balde’ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

35′ Valencia serbest vuruşu direkt kaleye doğru kullandı. Onurcan sağına iyi uzanıp gole izin vermedi.

39′ PENALTI! Sağ kanattan yapılan ortada Cüneyt Çakır, Mert Hakan’ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Balde’nin kullandığı penaltı atışında top direkten döndü.

42′ Zeki’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mert Hakan topu karşıladı.

45′ İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

45′ İlk yarı bitti.

İKİNCİ YARI

46′ İkinci yarı başladı.

46′ Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Mert Hakan Yandaş oyundan alınırken, yerine Miguel Crespo oyuna dahil oluyor.

47′ KAÇTI! Sağ kanattan Valencia’nın ortasında Mesut ön direkte topa doğru hamle yaptı. Ama dokunamadı.

54′ Giresunspor’da iki oyuncu değişikliği birden… Pelupessy kenara geldi, Emre Taşdemir oyuna girdi. Aziz Behich yerine de Suleymanov oyuna girdi.

58′ Fenerbahçe’de Rossi yerine Berisha oyuna girdi.

59′ Serdar Aziz de yerini Novak’a bıraktı.

62′ Serginho sol çaprazdan sağ ayağıyla şansını denedi. Top farklı şekilde auta gitti.

63′ GOOLLL!! Berisha, Mesut Özil’i gördü. Mesut Özil de topu kontrol edip düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

66′ Min-Jae Kim, Diabate’ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Süper Lig’e oldukça iddialı başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşamış ve Başakşehir deplasmanından mağlup ayrılmıştı. Böylelikle ilk kez mağlubiyetle tanışan Sarı Lacivertliler, tıpkı Başakşehir gibi kötü günler geçiren Giresunspor’u evinde ağırlayacak.

Bu sezon çıktığı maçların hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa ligi gruplarında karşılaştığı alman devlerinden Eintracht Frankfurt deplasmanında da beraberlikle dönmüş ve yenilmezlik serisini devam ettirmişti. Ancak geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir deplasmanında alınan mağlubiyet, sarı lacivertli camiada adeta soğuk duş etkisi yarattı. Hiç puan kazanamayan ve tüm maçlarını kaybeden başakşehir’e mağlup olan Fenerbahçe, bu kez de bu sezon hiç gol atamayan Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan biri olan Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasına kadar çıktığı hiç bir resmi maçı kaybetmemişti. Çok zorlu bir deplasman olan Eintracht Frankfurt deplasmanından dahi puanla dönen sarı lacivertliler, ligde zor günler geçiren ve tüm maçlarını kaybeden Başakşehir deplasmanından 2-0 gibi bir skorla mağlup olarak ayrıldı. İlk mağlubiyetini Başakşehir’den alan Sarı Lacivertli camiada bu yenilginin yankıları da büyük oldu. Vitor Pereira’nın ilk mağlubiyetinde kararları sorgulanırken, Fenerbahçe bu kez de bu sezon Süper Lig’e yükselen ve şu ana kadar 5 maça çıkmasına karşın rakip ağları hiç havalandıramayan Giresunspor’u ağırlayacak.

Fenerbahçe, bu sezona büyük değişikliklerle başladı. Eski teknik direktörlerinden biri olan Vitor Pereira’yı yeniden göreve getiren sarı lacivertlilerde, kadroda da büyük değişikliklere gidildi. Taktik anlayışı da değişen Fenerbahçe, 3’lü savunma anlayışını benimsedi ve sezonun 5. haftasına kadar başarılı da oldu. Ancak Başakşehir mağlubiyeti işleri değiştirdi. Yoğun maç temposunda rotasyona giderek oyuncularını dinlendirmek isteyen Vitor Pereira’nın tercihleri sorgulanırken, taraftarlar da bu mağlubiyete büyük tepki gösterdi.

Bu akşam Fenerbahçe’nin konuğu olacak olan Giresunspor’da tıpkı geçen hafta Fenerbahçe karşısında galip gelen Başakşehir gibi ligde zor günler geçiriyor. Sğper Lig’de ilk puanını geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada alan Giresunspor, 5 hafta geride kalmış olmasına karşın henüz Süper Lig’de golle tanışamadı. Hücum hattında bariz sıkıntılar yaşayan Giresunspor, ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.