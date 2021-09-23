Süper Lig’e oldukça iddialı başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşamış ve Başakşehir deplasmanından mağlup ayrılmıştı. Böylelikle ilk kez mağlubiyetle tanışan Sarı Lacivertliler, tıpkı Başakşehir gibi kötü günler geçiren Giresunspor’u evinde ağırlayacak.

Bu sezon çıktığı maçların hiç birini kaybetmeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa ligi gruplarında karşılaştığı alman devlerinden Eintracht Frankfurt deplasmanında da beraberlikle dönmüş ve yenilmezlik serisini devam ettirmişti. Ancak geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir deplasmanında alınan mağlubiyet, sarı lacivertli camiada adeta soğuk duş etkisi yarattı. Hiç puan kazanamayan ve tüm maçlarını kaybeden başakşehir’e mağlup olan Fenerbahçe, bu kez de bu sezon hiç gol atamayan Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden takımlardan biri olan Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasına kadar çıktığı hiç bir resmi maçı kaybetmemişti. Çok zorlu bir deplasman olan Eintracht Frankfurt deplasmanından dahi puanla dönen sarı lacivertliler, ligde zor günler geçiren ve tüm maçlarını kaybeden Başakşehir deplasmanından 2-0 gibi bir skorla mağlup olarak ayrıldı. İlk mağlubiyetini Başakşehir’den alan Sarı Lacivertli camiada bu yenilginin yankıları da büyük oldu. Vitor Pereira’nın ilk mağlubiyetinde kararları sorgulanırken, Fenerbahçe bu kez de bu sezon Süper Lig’e yükselen ve şu ana kadar 5 maça çıkmasına karşın rakip ağları hiç havalandıramayan Giresunspor’u ağırlayacak.

Fenerbahçe, bu sezona büyük değişikliklerle başladı. Eski teknik direktörlerinden biri olan Vitor Pereira’yı yeniden göreve getiren sarı lacivertlilerde, kadroda da büyük değişikliklere gidildi. Taktik anlayışı da değişen Fenerbahçe, 3’lü savunma anlayışını benimsedi ve sezonun 5. haftasına kadar başarılı da oldu. Ancak Başakşehir mağlubiyeti işleri değiştirdi. Yoğun maç temposunda rotasyona giderek oyuncularını dinlendirmek isteyen Vitor Pereira’nın tercihleri sorgulanırken, taraftarlar da bu mağlubiyete büyük tepki gösterdi.

Bu akşam Fenerbahçe’nin konuğu olacak olan Giresunspor’da tıpkı geçen hafta Fenerbahçe karşısında galip gelen Başakşehir gibi ligde zor günler geçiriyor. Sğper Lig’de ilk puanını geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada alan Giresunspor, 5 hafta geride kalmış olmasına karşın henüz Süper Lig’de golle tanışamadı. Hücum hattında bariz sıkıntılar yaşayan Giresunspor, ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.