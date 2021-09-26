Trfutbol.com – Haftalık Kripto Para Birimi Güncellemesi İzlenmesi Gereken En İyi 5 Kripto Para. BTC/USD gecelik artışını genişleterek ABD doları karşısında 44.000$ seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin fiyatları 45.000 dolar civarında işlem görüyor ve kısa vadede daha düşük seviyelerde düzeltme yapabilirler. BTC/USD çifti 43.000 $ ve 44.000 dolar direnç seviyelerinin üzerinde bir toparlanma dalgası başlattı. Fiyat 44.500 doların üzerine çıkarak 45.000 dolar seviyesine yakın işlem gördü. 44.934 dolar civarında bir yüksek oluştu ve fiyat şimdi daha düşük bir düzeltme yapıyor.

Haftalık Kripto Para Özeti – Bitcoin (BTC/USD)

44.500 dolar ve 44.400 dolar seviyelerinin altında bir kırılma oldu. Ani direnç 44.800 dolar seviyesinin yakınında bulunabilir. İlk büyük direnç 45.000 dolar seviyesine yakın. 44.800 dolar ve 45.000 dolar seviyelerinin üzerinde net bir kırılma, başka bir artışa başlayabilir. Bir sonraki önemli direnç, fiyatın 47.000 dolarlık dirence doğru yükselebileceği 46.200 dolarlık bölgeye yakın.

Negatif tarafta, Bitcoin 45.000 dolarlık direnç bölgesini geçemezse yeni bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde anında destek 44.300 dolar seviyesinin yakınında bulunabilir. Bir sonraki büyük destek, 44.250 dolarlık bölgeye ve kanal trend çizgisine yakın.

Kanal desteğinin altındaki düşüş eğilimi, fiyatı 43.500 dolarlık destek bölgesine veya 100 saatlik basit hareketli ortalamaya yönlendirebilir. Daha fazla düşüş, fiyatı 39.580 dolarlık dalgalanmadan 44.934 dolara kadar son dalganın %50 Fib geri çekilme seviyesine doğru itebilir. Bununla birlikte, BTC fiyatlarındaki satın alma yanlılığı, esas olarak dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’i yükselişte tutan iyimser kripto piyasası hissiyatı tarafından desteklendi.

Bu arada kripto para hayranları arasında en popüler sosyal ağ olan Twitter, kullanıcılarının BTC cüzdanı olan herhangi bir hesaba BTC göndermesine izin vereceğini açıkladı. Bu aynı zamanda Bitcoin için desteği de artırdı. Aksine, geniş tabanlı ABD dolarındaki keskin satın alma eğilimi, BTC madeni parasındaki herhangi bir ek kazancı sınırladı.

Haftalık Kripto Para Özeti – Ethereum (ETH/USD)

ETH/USD madeni para, USD karşısında 3.050 doların üzerinde önemli bir artış başlattı. ETH fiyatı düşüşü düzeltebilir, ancak alıcılar 3.000 dolar ve 2.950 dolar civarında aktif kalabilir. Ethereum, artışını 3.100 $ ve 3.150 $ seviyelerinin üzerine çıkardı, hatta 3.150 $ seviyesini kırdı ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerine yerleşti. 3.173 dolara kadar işlem gördü ve son zamanlarda daha düşük bir düzeltme yaptı. 3.150$ seviyesinin altında bir kırılma oldu ve şu anda 100 saatlik basit hareketli ortalamaya yakın 3.068.34$ yakınında işlem görüyor. Hala 2.651 dolarlık düşüşten 3.173 dolarlık yukarı yönlü hareketin %23,6 Fib geri çekilme seviyesinin oldukça üzerinde işlem görüyor. Yukarı yönde ani direnç 3.150 dolar seviyesine yakın.

ETH, 3.150 dolar ve 3.200 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yükselmeye devam edemezse aşağı yönlü bir düzeltme başlatabilir. Aşağı yönde ilk destek 3.050 dolar seviyesine yakın. Bir sonraki önemli destek 2.950 dolar seviyesinin yakınında oluşuyor gibi görünüyor. Daha fazla düşüş, yukarı hareketin %50 Fib geri çekilme seviyesinin test edilmesini gerektirebilir. 2.900 dolarlık destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılma, boğalar üzerinde çok fazla baskı oluşturabilir.

Bununla birlikte, dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’i çevreleyen satın alma önyargısı, Ethereum’un yükseliş eğiliminin kritik nedenlerinden biri olarak kabul edildi. Öte yandan, ETH fiyatlarını çevreleyen satın alma önyargısı, Golem Network’ün tüccarların dizüstü bilgisayarlarında Ethereum madenciliği yapmasına izin veren bir uygulama başlattığını öne süren raporlara bağlanabilir. Bu gelişme, ETH fiyatı üzerinde olumlu bir etki yarattı.Bunun aksine, ABD dolarındaki keskin satın alma eğilimi, ETH madeni paradaki herhangi bir ek kazancı sınırlayan kilit faktörlerden biri olarak görülüyordu. Geniş tabanlı dolar Cuma sabahı Asya’da yükseldi, ancak bir haftadaki en düşük seviyesine yakın kaldı. Potansiyel bir Çin Evergrande Group temerrüdünden kaynaklanan bulaşma endişelerinin ardından iyimser bir piyasa hissi, orta derecede hafifleyerek Amerikan para birimindeki son kazanımları sildi. Doların diğer para birimlerine karşı değerini izleyen ABD Dolar Endeksi, 23:11 ET’de (03:11 GMT GMT) yayınlanan verilere göre %0,08 artarak 93.105’e yükseldi.

Haftalık Kripto Para Özeti – Litecoin (USD/LTC)

LTC/USD madeni para çifti, son zamanlardaki en yüksek 165.950 $’dan düşerek 160 $’a el değiştiriyor. LTC/USD çiftini çevreleyen satış eğilimi, daha güçlü ABD dolarına bağlanabilir, ancak bazı teknik faktörlerle de ilişkilendirilebilir. LTC/USD madeni para 165.950 $ direnç seviyesini test etti, ancak alıcılar zeminlerini koruyamadı. Şu anda Litecoin, 24 saatlik işlem hacmi 2.083.161.056$ ile 160.851$’dan işlem görüyor. Litecoin son yirmi dört saatte %0,73 düştü. Pazar sıralaması, 11.946.790.640 $ canlı piyasa değeri ile 16. sırada. Litecoin, dolaşımda 66.752.615 LTC coin ve maks. 84.000.000 LTC madeni para arzı.

Bu aşağı yönlü rallinin nedeni, LTC/USD çiftini aşağı iten güçlü ABD doları olabilir. Ancak dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD Doları karşısında artışını 44.000 $ seviyesinin üzerine çıkarmayı başardığı için LTC’deki düşüşler kısa ömürlü olabilir. BTC 45.000 dolara yakın işlem görüyordu ve kısa vadede daha düşük seviyelerde düzeltme yapabilir.

Haftalık Kripto Para Özeti – Ripple Coin (XRP/USD)

XRP/USD kripto parası, 0.98654 seviyesi civarında bazı ek teklifler alarak gün erken düşüş rallisini genişletti. Yükselen kripto piyasası düşünüldüğünde bile Ripple’daki kayıplar ortaya çıktı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’deki artışlar, kripto pazarındaki iyimser havayı vurguluyor.

Şu anda, XRP 0.98376$ civarında işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 2.083.161.056$. Ripple son yirmi dört saatte %0,73 düştü. Mevcut piyasa sıralaması, 50.905.412.993 $ canlı piyasa değeri ile 6. sırada. 46.622.239.005 XRP jetonluk dolaşım arzına ve maks. 100.000.000.000 XRP madeni para arzı.Kripto para birimleriyle ilgili çeşitli olumlu manşetlere rağmen, XRP/USD çifti, muhtemelen ABD dolarındaki artışlar nedeniyle gün içinde herhangi bir olumlu ivme kazanamadı. Bildiğimiz gibi, dolar ile kripto para birimleri arasındaki korelasyon ters orantılı olmuştur. Dolar güçlü teklifler çekerse, kripto para birimi muhtemelen bir miktar zarar ederdi.

Haftalık Kripto Para Birimi – DOGE Coin (DOGE/USD)

DOGE/USD paritesi, günün erken saatlerindeki kayıp serisini durduramadı ve güne başladığından beri kırmızı sinyaller veriyor. Dogecoin şu anda 0.222130$’dan işlem görüyor ve 24 saatlik işlem hacmi 1.353.853.481$. Dogecoin son yirmi dört saatte %1.20 düştü. Mevcut piyasa sıralaması, 38.384.210,776 $ canlı piyasa değeri ile 8. sırada. Ayrıca, 131.128.539.044 DOGE jetonluk dolaşım arzına sahiptir ve maks. arz.

Öte yandan, Dogecoin’deki satış eğiliminden öncelikle dolar sorumluydu. Geniş tabanlı ABD doları, karamsar piyasa hissiyatının güvenli liman varlıklarını destekleme eğiliminde olması nedeniyle gün içinde güçlü teklifler aldı.

USD/DOGE grafiği

Dogecoin işlemleri, DOGE ile 2017’den bu yana en düşük seviyelere geriledi ve geçtiğimiz ay değerinin %30’unu kaybetti. En son verilere göre, bu kriptodaki günlük işlem sayısı, madeni paranın 2017’den beri görmediği bir değer olan sadece 16.441’e düştü. Günlük işlem sayısı metriği, DOGE blok zincirinde günde meydana gelen hareketlerin sayısını ölçer. Gösterge yardımı ile ağın son zamanlarda ne kadar aktif olduğunu anlayabilirsiniz. Bu durumda, Dogecoin’deki tanımlamalar uzun vadeli olabilir.