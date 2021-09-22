Geçtiğimiz sezonun en çok dikkat çeken takımlarından biri olan Hatayspor, bu sezon da 3 haftadır aldığı galibiyetlerle göz dolduran bir performansa imza attı. Ev sahibi ekip Göztepe ise sezona istediği gibi başlayamayan ekiplerden.

Türk futbolunun köklü ekiplerinden biri olan Göztepe, Süper Lig’in 6 haftasında evinde Hatayspor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Hatayspor, bu sezona kötü başlasa da son 3 haftada toparlandı ve tüm maçlarını kazandı. Ev sahibi Göztepe’nin ise bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Göztepe, bu zamana kadar Hatayspor’u 6 kez sahasında ağırladı. Bu maçların 5’inde galip gelen taraf sarı kırmızılılar olurken, 1 maçı da Hatayspor kazandı. Bu iki takım arasında İzmir’de oynanan maçlarda hiç beraberlik çıkmadı. İzmir’de oynana tek Süper Lig maçını ise Hatayspor kazandı.

Hatayspor ile Göztepe arasında oynan son 6 maçın sadece ikisini kazanabilen Hatay ekibi, kazandığı maçların ikisinde de gol yemedi. Bu sezon 5 maç oynayan Hatayspor, son 3 maç maçında da galip gelmesini bildi. Göztepe ise bu sezon sadece 1 maç kazanabildi. Hatayspor böylelikle Süper Lig’de en uzun galibiyet serisini de yakalamış oldu. Daha önce üst üste 3 maç kazanamayan Hatayspor, bu seriyi 4 maça taşımak istiyor.

Ev sahibi ekip Göztepe ise bu Süper Lig’de oynadığı son 13 maçın tamamında gol yedi. Halen devam eden en uzun serinin de sahibi olan Göztepe, bu maçta da kalesinde gol görürse, 2002 yılında 14 maçla yakaladığı en uzun gol yeme serisini de egale etmiş olacak.