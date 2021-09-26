Trfutbol.com – beIN Sports 1 canlı izle Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle justin tv. Hatay Fenerbahçe maçı canlı izle bein sport şifresiz canlı maç izle bedava Hatayspor Fenerbahçe canlı izle netspor, selçuk sports, taraftarium24, kaçak canlı maç izle Hatayspor-Fenerbahçe canlı maç yayın linki, Hatayspor-FB canlı maç linki, bein Hatayspor Fenerbahçe canlı maç izle, Süper Lig canlı izle gibi aramaların Google’da arttığı biliniyor. Türkiye Süper Ligi 7’nci haftasının kritik mücadelesinde Hatayspor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesini, 16.00’da beIN Sports HD 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Hatayspor-Fenerbahçe Canlı İzle Link

Hatayspor-Fenerbahçe beIN Sports LİNK! Türkiye Süper Ligi 7’nci haftasınıda Hatayspor, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesini canlı izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. beIN Sports üyelik aşamasının ardından Hatayspor-Fenerbahçe karşılaşmasını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. beIN Connect üyesi olmanız durumunda ise kurulum gerekmeksizin karşılaşmayı izleyebileceksiniz.

Hatayspor-Fenerbahçe Maçı Canlı Takip Et

Lige mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe ile ligin dişli ekiplerinden Hatayspor’un karşı karşıya geleceği mücadele nefesleri kesecek. Müsabakayı canlı izleyemeyen futbolseverler, maçı yayıncı kuruluşun sunduğu canlı takip sayfasından takip edebilecekler. Karşılaşmayı TV’den veya internetten canlı izleyemeyen taraftlar için beIn Sports’un sunduğu takip sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR FB CANLI

Fenerbahçe Beklenenden Fazla Zorlandı

Hafta içi Giresunspor’u konuk eden Fenerbahçe, beklentilerin aksine oldukça zorlandı. Mücadelede oyun üstünlüğünü almakta zorlanan Fenerbahçe, rakibine de birçok fırsat verdi. Buna rağmen karşılaşmayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 13’e yükseltti.

Hatayspor ise ligin ikinci haftasında Galatasaray’a mağlup olduktan sonra çıktığı 4 maçı da kazandı. Hafta içi Göztepe deplasmanında da kazanan Hatayspor, seriyi sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz Sezon Hatay’daki Maç Nefesleri Kesmişti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleler nefesleri kesmişti. Hatay’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanırken, sahanın yıldızı Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır olmuştu.

4 haftadır galip gelen Hatayspor ile Giresunspor karşısında kazanarak moral bulan Fenerbahçe arasındaki bu mücadeleyi, 16.00’dan itibaren beIN Sports HD 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Bein Sports 1 canlı İZLE Hatayspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı maç izle Lig TV. Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan müsabaka, saat 16.00’da başladı. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen’in yönetirken karşılaşma, beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı ve naklen izlenebiliyor. Hatay FB canlı izle bein sport 1 şifresiz canlı izle kaçak Fenerbahçe Hatay maçını izle.

Maç Hatayspor – Fenerbahçe maçı canlı izle Tarih 26 Eylül Pazar Saat 16:00

Hatayspor Fenerbahçe maçı TV & İnternet Yayını

TV yayını beIN Sports 1 İnternet yayını beIN Connect

Hatayspor Fenerbahçe İlk 11 Kadrosu

A. Hatayspor: Münir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Riberio, Emre, Lobzhanidze, Traore, Elkaabi, Diouf

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Muhammed Gümüşkaya, Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Diego Rossi, Mergim Berisha.

Yedekler: Berke Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Miguel Crespo, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk.