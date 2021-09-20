Şenol Güneş’in milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla beraber başlayan arayış sona erdi. Milli takımın yeni hocası Stefan Kuntz olurken, düzenlenen imza töreninde Hamit Altıntop da konuştu. Hamit Altıntop’un isim vermeden sarf ettiği cümleler, Şenol Güneş’e eleştiri olarak algılandı.

Milli Takımın yeni hocası olan Stefan Kuntz, bugün düzenlenen törenle sözleşmesini imzaladı. Kuntz için düzenlenen törene, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve eski milli futbolcu Hamit Altıntop da katıldı. Hamit Altıntop’un törende basın açıklaması yaptığı esnada söylediği sözler, eski teknik direktör Şenol Güneş’i hedef alan birer eleştiri olarak yorumlandı.

Genç ve Taktiksel Olarak Modern

TFF milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Türkiye A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz’u basın mensuplarına ve Türk halkına tanıttı. Kuntz için düzenlenen imza töreninde konuşan Hamit Altıntop, her ne kadar isim vermese de sözlerinin hedefinde Şenol Güneş’in olduğu iddia edildi.

Türkiye A Milli Futbol takımı, yaşanan Avrupa Şampiyonası hezimetinin ardından 2022 Dünya Kupası elemelerinde de istediği sonuçları alamamıştı. Karadağ maçında 2-0 öne geçen millilerimiz skoru koruyamamış ve bu maçta 2 puan kaybetmişti. Grupta oynanan hiç bir maçta yenilgi yüzü görmeyen A Milli Futbol takımı, son maçta Hollanda karşısında tam 6-1’lik skorla mağlup oldu. İlk yenilgisini alan Türkiye, aynı zamanda namağlup unvanını da kaybetti ve grupta liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar geriledi.

Alınan bu ağır mağlubiyet, Şenol Güneş’in de sonunu getirdi. Beşiktaş’ın başında oldukça iyi sezonlar geçiren, Hem Avrupa kupalarında hem de ligde büyük başarılar elde eden Şenol Güneş’in ne yazık ki milli takım serüveni kötü bitti. Bu sonuçların ardından oldukça fazla eleştirilen Şenol Güneş’e bir eleştiri de Hamit Altıntop’tan geldi.

Futbol kariyerine Almanya’da başlayan, Real Madrid, Schalke ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin de formasını giyen Hamit Altıntop, yakından tanıdığı Kuntz’un Türk milli takımının başına gelmesinde büyük rol oynadı. Almanya U21 milli takımını çalıştıran Kuntz’u basın mensuplarına ve Türk halkına tanıtan Hamit, kendisinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Hamit Altıntop, milli takımlar yeni teknik direktörü Kuntz hakkında, “Ben Hamit Altıntop olarak, tecrübem ve birikimimle ne yapmamız gerektiğini bildiğimiz kanaatindeyim. Genç, modern ve taktiksel olarak da en üst seviyede oynama hedefiyle kendisini tanıtmak istiyorum. Almanya ümit milli takımda 5 yıl görev aldıktan sonra, 5 başarılı yıldan sonra A takımı hak ettiğini düşünüyorum. Almanya’da bu fırsatı bulamadı, biz ülkemizde bu şansı kendisine veriyoruz dedi.

Hamit Altıntop’un özellikle vurgulayarak söylediği, “Genç, modern” sözcükleri, Şenol Güneş’e ithafen söylenmiş sözler olarak yorumlandı. Şenol Güneş de son zamanlarda kendini geliştirememek ve bazı yanlışlarda ısrarcı olmakla çok fazla eleştirilmişti.