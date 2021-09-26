Süper Lig’de bu sezon 7 hafta geçmesine karşın galibiyetle tanışmamış 2 takımdan biri olan Giresunspor, Kayserispor’u ağırladığı maçta galibiyete çok yaklaştı. Maçın genelinde topa hakim olan ve rakip kaleye daha fazla atak yapan takım olan Giresunspor, rakibine nazaran daha iyi oynadığı maçta da galibiyetle tanışamadı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de gösterdiği performansla yıllar sonra Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Giresunspor, ne yazık ki süper Lig’de istediği başarıyı henüz yakalayamadı. 7 maç oynamasına karşın henüz galibiyet yüzü göremeyen Giresunspor, evinde oynadığı Kayserispor karşılaşmasında galibiyete çok yaklaşsa da yine sahadan beraberlikle ayrıldı.

Giresunspor’un Galibiyet Hasreti Sürüyor

44 yıl sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Giresunspor, ne yazık ki şimdiye kadar oynana maçlarda bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. İlk 6 hafta maçlarında sadece 1 beraberlik alabilen Giresun temsilcisinin 1 puanı bulunuyordu. Galibiyet hasretine son vermek üzere çıkılan Kayserispor maçında ise ne yazık ki ilk galibiyet gelmedi.

Giresunspor, uzun yıllar süren Süper Lig hasretine nihayet son vermiş olsa da, ne yazık ki bir türlü galibiyet hasretine son veremiyor. Ligde sadece Konyaspor ile golsüz berabere biten maçta 1 puan kazanabilen Giresunspor, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü Kayserispor maçını da kazanamadı.

Giresunspor’un evinde Kayserispor’u konuk ettiği maça hızlı başlayan taraf Kayseripor oldu. İlk golü 17. dakikada Bernard Mensah’ın pasıyla ağlara gönderen Joseph Attamah, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından baskıyı artıran Giresunspor, sadece 4 dakika sonra Fousseni Diabate ile beraberliği yakaladı. Maç boyunca galibiyeti arayan ev sahibi ekip, rakip kalede tehlikeli ataklar yakaladı. 5’i isabetli tam 21 şut atan Giresunspor, galibiyet golünü bulsa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve maç 1-1 tamamlandı.