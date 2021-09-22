Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, Başakşehir’i konuk edecek. İlk puanını geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında alan Başakşehir, bu sezon Erol Bulut yönetiminde 1 maç kazanabilen Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak olan maçta Gaziantep FK, Başakşehir’i ağırlayacak. Yeni sezona istedikleri başlangıcı yapamayan iki takımın karşılaşmasında her ekip de sahaya galibiyet için çıkacak. Hem Gaziantep FK hem de Başakşahir, bu güne kadar oynadıkları maçların yalnızca birini kazanabildi. Ev sahibi ekibin 2 beraberlik 2 de mağlubiyeti bulunurken, Başakşehir ise geçtiğimiz hafta kazandığı Fenerbahçe galibiyetinden başka puan alamadı ve tüm maçlarını kaybetti.

Gaziantep FK Başakşehir Karşılaşmasının İstatistikleri

Gaziantep’te bu akşam karşılaşacak olan Başakşehir ve Gaziantep FK takımları bu maçtan önce tam 9 kez karşı karşıya geldi. İstatistiklere bakıldığında Başakşehir’in bariz bir üstünlüğü olduğunu görüyoruz. 9 maçın 7’sini kazanan Başakşehir, buna karşılık rakibine sadece 1 kez yenildi. İki takım arasında oynanan tüm maçlardan sadece 1 tanesi berabere bitti. Gaziantep’te oynanan maçlarda ise her iki takımında 1’er galibiyeti bulunuyor.

Gaziantep FK, evinde İstanbul takımlarına karşı oldukça şanslı bir durumda. Rakibi Başakşehir ise bu sezon deplasmanlarda oldukça kötü sonuçlar elde etti. Bu güne kadar çıktığı bütün deplasman maçlarını kaybeden Başakşehir, bu karşılaşma ile ilk deplasman galibiyetini de almak istiyor. Gaziantep FK ise geçtiğimiz sezon evinde Başakşehir’e karşı kazandıktan sonra bir daha hiç 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalayamadı. Gaziantep FK yine Başakşehir’e karşı kazanarak 3 maçlık yenilmezlik serisi yapmanın peşinde.