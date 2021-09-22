Galatasaray, sezona 2 galibiyetle başlamasına karşın daha sonraki 4 maçını da kazanamadı. Süper Lig’in 6. haftasında Kayseri deplasmanına giden Galatasaray’da deprem sürüyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Giresunspor ve Hatayspor maçlarını kazanan Galatasaray, bu maçların ardından oynadığı 4 maçı da kazanamadı. 2 beraberliğin ardından son olarak Alanyaspor maçını kaybeden sarı kırmızılar, Kayseri deplasmanında da mağlubiyetle döndü. Galatasaray’da üst üste gelen puan kayıpları deprem etkisi yarattı.

Galatasaray Şok Üstüne Şok Yaşıyor

Geçtiğimiz yıl son maça kadar şampiyonluk yarışının içine olan, sadece 1 gol averajıyla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray’da bu sezon işler iyiye gitmiyor. Sezona 2 galibiyetle başlayan sarı kırmızılılar, 4 maçtır kazanamıyor. Son olarak Alanyaspor karşısında kaybeden Galatasaray, bu akşam da Kayserispor’dan tam 3 gol birden yedi.

Galatasaray bu sezonun 3. karşılaşmasında Kasımpaşa deplasmana çıkmıştı. İlk yarıda 2-0 öne geçen sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa’nın ikinci yarıda bulduğu 2 gole mani olamadı. Böylelikle bu sezon puan kaybını yaşayan Galatasray, bu maçtan sonra toparlanamadı. Bir sonraki maçta da Trabzonspor deplasmanına giden cimbom, Kasımpaşa maçıyla aynı senaryoyu yaşadı. Yine ilk yarıdan 2-0 öne geçen sarı kırmızılı ekip skoru koruyamadı ve bu maçta da 1 puana razı olmak zorunda kaldı.

Her geçen maç daha kötüye giden Galatasaray, bir sonraki hafta evinde ağırladığı Alanyaspor karşısında gol dahi bulamadı. Alanyaspor maçın 87. dakikasında bulduğu golle Galatasray’ı mağlup etmeyi başardı. Son olarak 6. hafta karşılaşmasında Kayserispor’a konuk olan Galatasaray, bu maçta ise daha büyük bir şok yaşadı. İlk yarıdan 2-0 öne geçen taraf bu kez rakip Kayserispor oldu. Kayseri temsilcisi kalesini gole kapattı ve ikinci yarıda bir gol daha buldu ve maçı 3-0 kazandı.

Kayserispor Tarihinin En Çok Gol Atan Takımına Karşı Kalesini Gole Kapattı

Kayserispor tarihinde Galatasaray’ın ayrı bir önemi bulunuyor. Galatasaray, Kayserispor’a en çok gol atan ve en fazla yenen takım. Galatasaray, bugüne kadar Kayserispor karşısında tam 19 maç kazandı ve 72 gol attı. Galatasaray bu 19 maçın her birinde Kayserispor ağlarını en az 3 kez havalandırdı.

Kayserispor’un en çok gol yediği ve en çok mağlup olduğu Galatasaray maçında bu kez roller değişti. Kayserispor, Galatasaray’ı 3 golle mağlup etmeyi başardı. Üstelik kalesinde bu kez gol de görmedi.