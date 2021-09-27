Trfutbol.com – Galatasaray NEF, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2021-2022 Sezonu’ndaki ilk maçına Büyükçekmece Basketbol karşısında çıktı. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 95-87 kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.

Takımımız parkeye Melo Trimble, Dee Bost, Göksenin Köksal, Kerry Blackshear ve David Kravish beşiyle başladı.

Melo Trimble 24 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla galibiyette büyük rol oynadı. Blackshear 15 sayı ve 4 ribauntluk katkı verdi. Sadık Emir Kabaca ve Dee Bost ise 12’şer sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Melo Tribmle maçın en değerli oyuncusu seçildi.

6-1’lik seriyle maça başlayan takımımız, Melo ve Dee Bost’un sayılarıyla rakibin sayılarına anında yanıt verdi ve çeyrek ortasına 20-15 üstünlükle girdi. Kerry Blackshear’ın da devreye girmesiyle kısa sürede 20’li haneleri yakalayan takımımızın karşısında rakip takım Jordan Crawford’un etkili oyunuyla karşılık verdi ve 03:22’de farkı bire kadar indirdi: 21-22. 02:18’de bençten gelen Okben Ulubay üçlüğü yollayarak skoru 23-27 yaptı. Eray Aydoğan ve Akoon Purcell’in üst üste dış atışlarıyla 30’lu haneleri bulduk: 25-32. Büyükçekmece Jordan Crawford’un üçlüğü ve son hücumdaki asistiyle tekrar farkı eritti ve ilk çeyrek 30-32 üstünlüğümüzle sona erdi.

İkinci çeyreğe Sadık’ın üçlüğüyle başladık: 30-35. Boş geçen Büyükçekmece hücumunun ardından Okbey çembere yüklendi ve farkı 7’ye çıkardık: 30-37. Bu bölümde Melo devreye girerek orta mesafe sayısı ardındaki hücumda asistiyle ritmimizi yüksekte tuttu ve çeyrek ortasındaki molaya 36-43 önde gittik. Moladan sonra hücumlardan üst üste boş dönünce Büyükçekmece 4-0’ık seri yakaladı ve mola aldık: 40-43. Son bölümde Dee Bost’un önemli savunma hamleleri ve akıllı hücumlarla son bir dakikaya 43-48 önde girdik. Melo’nun çembere yüklenerek bulduğu basket 50’li haneleri bularak ilk devreyi 51-45 önde kapadık.

İkinci yarıda 7-0’lık seriyle farkı 13’e çıkardık. Dış atışlarda etkili olan rakip takım Crawford’un üst süte sayılarıyla farkı tekrar 3’e kadar indirdi ve periyot ortasında molaya gittik: 58-61. Karşılıklı sayılarla çeyrekteki son iki dakikalık bölüme girilirken Crawford’un sayıları ve Kadir Bayram’ın çizgideki tek sayısıyla maça 68-68 eşitlik geldi. Dee Bost’un dip çizgideki Eray’ı görmesiyle genç oyuncumuz üçlüğü gönderdi: 68-71. Sadık’ın sayısından sonra Enes Gök’ün son saniye üçlüğü geldi ve son çeyreğe 71-73 önde girdik.

Karşılıklı sayılarla üç dakika boyunca başa baş giden düzeni Melo’nun üçlüğü bozdu. 77-80. Ardından Kravish post oyunuyla bir sayı bularak farkı 5’e çıkardı. Bu bölümde Büyükçekmece hücumlarından boş dönerken Akoon-Purcell’in step-back şutuyla bulduğu güzel basketin ardından skor 77-84’e geldi ve rakip takım mola aldı. Akoon-Purcell çembere yüklenerek bulduğu sayının ardından savunmada da devrey girdi ve hücum faulle rakip takımı eli boş döndürdü. Skorboard 01:28’i gösterirken takımımız 91-84 üstün durumdaydı. Büyükçekmece hücumunda çembere yüklenen Crawford’u Krasvish blokladı. Son bir dakikaya Sadık’ın boyalı alan sayısıyla girdik ve 9’a çıkan farkla galibiyete yelken açtık. Crawford faul çizgisinden tek isabet buldu. Ardından Melo’nun orta mesafe sayısı geldi ve maçı 95-87 kazandık.

Takımımız bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde Darüşşafaka ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

1.P: 30-32

2.P: 15-19 (45-51)

3.P: 26-22 (71-73)

4.P: 16-22