Sezona 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, kalan 4 maçında sadece 2 puan alabildi. 2 maçını kaybeden sarı kırmızılılar, 2 maçında ise öne geçmesine karşın sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu durum taraftardan büyük tepki görürken, Göztepe’yi ağırlayacak olan Galatasaray, yeniden çıkış yakalayarak kötü gidişe son vermenin peşinde.

Geçtiğimiz sezon son maça kadar Beşiktaş ile şampiyonluk yarışını sürdüren ve sadece 1 gol averajı ile şampiyonluğu kaçıran Galatasaray’da bu sezon işler iyiye gitmiyor. İlk iki maçını kazanan cimbom, 4 haftadır galibiyete hasret kaldı. Öte yandan Galatasaray’ın konuğu olan Göztepe’de de galibiyet sıkıntısı devam ediyor. Göztepe bu güne kadar oynadığı maçlarda sadece 1 galibiyet aldı. Çıkış arayan iki takımın mücadelesi kıran kırana bir maça sahne olacak.

Galatasaray Göztepe Karşısında Çıkış Arayacak

Süper Lig’in 7. haftasında renktaşı Göztepe’yi konuk edecek olan Galatasaray, çıkış arayacak. Cimbom her ne kadar sezona kazanarak başlasa da 4 haftadır kazanamıyor. Üstelik bu 4 haftalık periyotta sadece 2 puan alabildi. Son zamanlarda alınan bu kötü sonuçlar, bazı taraftarlardan çok büyük tepkiler gördü. Bu taraftarlar, performansından memnun olmadıkları oyunculara tribünlerden tepki gösterirken, Teknik direktör Fatih Terim’in istifasını isteyen tezahüratlarda dahi bulundu.

Taraftarların tepkisinin yanında, daha ilk haftalardan şampiyonluk yarışını etkileyecek kadar çok puan kaybı yaşayan Galatasaray, evinde Göztepe ile oynayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 3. hafta Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçen ancak maç sonucunda 2-2’lik skorla 1 puana razı olan cimbom, bir sonraki hafta Trabzonspor karşısında da aynı senaryoyu yaşamıştı. Ardından evinde oynadığı Alanyaspor müsabakasını 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, son hafta Kayserispor karşısında 3-0 gibi farklı bir skorla kaybetti. Tüm bu sonuçları unutturmak isteyen Galatasaray’ın bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok.

Göztepe Sezona İyi Başlayamadı

Geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan ve zaman zaman oldukça iyi performans sergileyen İzmir temsilcisi, bu sezona oldukça kötü başladı. İlk 3 hafta galibiyete hasret kalan sarı kırmızılılar, sezona başladıkları teknik adam Ünal Karam ile yollarını ayırdı. Yerine takımın başına geçen Nestor El Maestro, ilk maçında Başakşehir karşısında takımına ilk galibiyeti getirse de takip eden 2 maçı da kaybetti.

Bu sezon yalnızca 1 galibiyet alan Göztepe, 2 de beraberliğe imza attı. Bu sonuçlarla 6 haftada sadece 5 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, bu güne kadar oynanan maçlar neticesinde oluşan puan durumuna göre 16. sırada yer alıyor.