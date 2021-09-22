Süper Lig’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu sadece 1 gol averajıyla Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, sezona iyi başlasa da son haftalarda zor günler geçiriyor. Son 3 maçını kazanamayan Galatarasay, zorlu Kayseri deplasmanında çıkış arayacak.

Son haftaları büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan 2020-2021 sezonun en başarılı takımlarından biri olan Galatasaray, bilindiği gibi geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışını son maça kadar taşımış ve sadece 1 gol averajıyla şampiyonluğu Beşiktaş’a kaptırmıştı. Bu sezona da 2 galibiyetle başlayan sarı kırmızılı ekip, son haftalarda biraz bocaladı. Son 3 maçını kazanamayan Galatasaray, Sivasspor’u evinde ağırladığı maçta ise sezonun il mağlubiyetini tattı.

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan Kayserispor’da ise bu sezon iler bir nebze daha iyi gidiyor. Geçtiğimiz sezon sadece 1 puan farkla BB Erzurumspor’un üstünde yer alan Kayserispor, küme düşmekten son anda kurtulmuştu. Bir sezon içinde tam 5 kez teknik direktör değiştiren Kayseri temsilcisi, bu sezonun ikinci haftasında da göreve Hikmet Karaman’ı getirdi. Karaman yönetiminde 4 maça çıkan Kayserispor, sadece 1 maç kaybetti ve 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tam 7 puan topladı.

Kayserispor’un, Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor. Bu iki takımın karşı karşıya geldiği son 8 maçta Kayserispor’un galibiyeti yok. Sadece 1 kez beraberlik alabilen Kayserispor, bu maçlarda kalesinde toplam 23 gol gördü. Galatasaray’ın, Kayserispor karşısında bir de Süper Lig rekoru bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir rakibe karşı deplasmanda kaybetmeme rekorunu 16 maçla Kayserispor’a karşı kazandı. Kayserispor’a Süper Lig tarihinde en fazla gol atan ve Kayseri temsilcisini en fazla mağlup eden takım da yine Galatasaray. Galatasaray bu zamana kadar Kayserispor’u 19 kez mağlup etti ve toplam 72 gol attı.