Sezona 2 galibiyetle başladıktan sonra 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, berabere kaldığı 2 maçta da önce öne geçmiş ancak skoru koruyamamıştı. Sezonun 7. haftasında Göztepe’yi ağırlayan Galatasaray, ilk yarıda geri düşmesine karşın bu kez geriden gelerek kazandı.

Sezon başında başarılı sonuçlar alarak ilk iki maçını da kazanan Galatasaray, ardından peş peşe 2 beraberlikler alana sarı kırmızılılar, ardından üst üste 2 mağlubiyet almıştı. Kötü gidiş kulüp içinde ve taraftarlarda büyük rahatsızlıklara neden oldu. Göztepe karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Galatasaray, bu kez hata yapmadı. İlk golü Göztepe bulsa da, cimbom ikici yarıda artarda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Galatasaray Bu Kez Hata Yapmadı

Yeni sezona galibiyetlerle başlayan Galatasaray, 3. haftada karşılaştığı Kasımpaşa karşısında ilk yarıdan 2-0 öne geçtiği maçın ikinci yarısında kalesini gole kapatamadı ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bir sonraki hafta bu kez Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, Kasımpaşa maçında yaşadığı senaryoyu birebir yeniden yaşadı. İlk yarısında 2-0 öne geçtiği maçta yine ikinci yarıda gelen gollerle 2-2 berabere kalan cimbom, 1 puana razı oldu. Takip eden haftalarda ise Önce Alanyaspor daha sonra ise Kayserispor mağlubiyetleri geldi.

Üst üste alınan kötü sonuçlar ve 4 haftada alınan sadece 2 puan taraftarların büyük tepkisine yol açtı. Zorlu bir dönemde üzerinde büyük baskılarla Göztepe karşısına çıkan Galatasaray, bu kez ilk yarıda geri düştü. Bu maçı kazanmaktan başka çaresi olmayan Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle hem maçı kazandı hem de takımı sürüklenmesi muhtemel büyük bir kaostan kurtardı.

Göztepe Mağlubiyet Serisine Devam

Göztepe sezonun 7. maçı geride kalırken, sadece 1 galibiyet alabildi. İlk 3 hafta sadece 2 puan toplayabilen Göztepe’de teknik direktör değişikliği de çare olmadı. Ünal Karaman’ın yerine takımın başına getirilen Nestor El Maestro da kötü gidişe dur diyemedi. Göztepe Maestro yönetiminde ilk maçını kazansa da takip eden 3 maçı da kaybetti.

Galatasaray’ın evinde Göztepe’yi konuk ettiği maçın ilk anları suskun geçti. İlk gol, ilk yarının son anlarında dakika 43’de Cherif Ndiaye’nin ayağından geldi. İlk yarı Göztepe’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray ikinci yarıya oldukça hızlı başladı. Galatasaray’ın 21 yaşındaki genç forveti Halil Dervişoğlu, henüz ikinci yarının başında 49. dakikada beraberlik golünü attı. Beraberlik golünden sadece 7 dakika sonra 56. dakikasında bu kez sahneye Olimpiu Morutan çıktı. Galibiyet golünü atan Morutan aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.