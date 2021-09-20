Sezona oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, 5. haftada deplasmanda Başakşehir’e takıldı. Bir yandan yoğun maç trafiğinde doğru kadroyu sahaya sürmeye çalışan Vitor Pereira, bir yandan da takımda istediği verimi alamadığı oyuncuların listesini hazırlıyor. Pereira ara transfer dönemi olan Ocak ayında yapılacak temizlik için bazı isimleri belirledi bile.

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı resmi maçlarda hiç mağlubiyet yüzü görmemişti. 5. hafta Başakşehir deplasmanına çıkan sarı lacivertliler, bu sezon hiç puan alamayan Başakşehir karşısında mağlup oldu. Alınan bu sonuç başta taraftarlar olmak üzere herkesi şaşırttı. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan ve kıyasıya bir mücadele şeklinde geçen Frankfurt maçının ardından birkaç rotasyonla sahaya çıkan Fenerbahçe, böylelikle sezonun ilk mağlubiyetini de almış oldu. Fenerbahçe’de bu mağlubiyetin ardından şimdi de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak oyuncular gündemde.

Ocak Ayınca Yolların Ayrılacağı Oyuncular Belli Oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, şu an Fenerbahçe forması giyen bazı oyuncuları takımda görmek istemiyor. Beklediği performansı alamadığı ve rotasyonda dahi kullanamadığı oyuncuları belirleyen Vitor Pereira, bu oyuncuların ara transfer döneminde takımdan ayrılmasını istedi. Pereira’nın Ocak ayında gönderilmesini istediği isimler arasında bir de yıldız oyuncu bulunuyor.

Sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçen Vitor Pererira, ocak ayının transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Yaz transfer döneminin son gününe kadar takımı yeni isimlerle güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe’de bazı oyunculardan beklenen verim alınamıyor. Pereira’nın raporu doğrultusunda 4 oyuncuyla birden yolların ayrılması bekleniyor.

Pereira’nın takımdan gönderilecekler listesinde şaşırtan isimler de bulunuyor. Ülkemizde futbol severler tarafından yakından tanınan Jose Sosa, Pereira’nın gözden çıkardığı isimlerden biri. Ayrıca Sinan Gümüş, Filip Novak ve Murat Sağlam da Pereira’nın takımda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.