Süper Lig’in 7. haftasında, sezonun başarılı ekipleri karşı karşıya gelecek. 4 haftadır tüm maçlarını kazanan Hatay spor ile bu güne kadar sadece 1 maç kaybeden Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Saat: 16:00’da başlayacak olan karşılaşmada Fenerbahçe Hatay deplasmanında galibiyet arayacak.

Bu sezon Süper Lig’in en çok puan toplayan takımlarından ikisi olan Hatayspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezona oldukça iyi başlayan ancak son haftalarda 2 maçta üst üste puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, tam tersi şekilde lige kötü başlayan ancak son 4 haftada aldığı 4 galibiyetle toparlanan Hatayspor’a konuk olacak.

Hatayspor Üst Üste 4 Galibiyetle Göz Doldurdu

Geçtiğimizi sezonun en iyi çıkış yakalayan takımlarından biri olan Hatayspor, gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbol severlerin takdirini toplamıştı. Özellikle güçlü hücum hattı ve oynadığı yüksek skorlu maçlarla dikkat çeken Hatayspor, bu sezona mağlubiyetlerle başlasa da son 4 hafta oynadığı tüm maçları kazandı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen ve ilk sezonunda herkesi şaşırtan bir performans sergileyen Hatayspor, bu sezon iyi bir başlangıç yapamadı. İlk maçında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, ikinci maçında ise Galatasaray’a mağlup olmuştu. Ardından Alanyaspor’a tam 5 gol atarak kazandığı maçla çıkış yakalayan Hatayspor, kalan tüm maçlarını kazandı.

Fenerbahçe Son Haftalarda Zorlanıyor

Süper Lig’e oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 3 maçının tamamını kazanmıştı. Geçtiğimiz sezona göre kadroda önemli değişikliklere giden sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile birlikte 3’lü savunma sistemine geçti. İlk 3 maçta başarılı olan bu sistem, son 3 maçta Fenerbahçe’nin fazlasıyla zorlanmasına neden oldu. İlk 3 haftada 9 puan alan Fenerbahçe, takip eden 3 hafta ise 4 puanda kaldı.

Sezonun 4. haftasında evinde sezona oldukça kötü başlayan Sivasspor’u ağırlayan Fenerbahçe, bu maçta 1-1’lik skorla berabere kaldı. Ardından hiç galibiyet alamayan Başakşehir deplasmanına giden sarı lacivertliler, bu maçta ilk mağlubiyetini alırken, Başakşehir ise ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Ardından son maçında Süper Lig’de hiç gol atamayan Giresunspor’u ağırladı. Giresunspor, ilk golünü Fenerbahçe karşısında buldu. Giresun temsilcisinin 1 de penaltı kaçırdığı maçı Fenerbahçe Zorlansa da 2-1 kazanmasını bildi.