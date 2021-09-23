Geçtiğimiz hafta şok bir mağlubiyet alan ve Başakşehir karşısında 2-0 kaybeden Fenerbahçe, bu hafta Giresunspor ile karşılaştı. Süper Lig’in 6. haftasını kayıpsız geçen sarı lacivertliler, Giresunspor karşısında zorlanmadı.

Geçen hafta Başakşehir deplasmanına giden ve bu maçta aldığı mağlubiyetle taraftarını şoke eden Fenerbahçe, bu hafta da ligin zor günler geçiren takımlarından biri olan Giresunspor ile karşılaştı. Süper Lig’e bu sezon çıkan ve henüz gol dahi bulamayan Giresunspor’u konuk eden Fenerbahçe, net bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe Giresunspor’u Evinde Devirmeyi Başardı

Süper Lig’de bu sezon tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, son iki haftadır zorlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta bu sezon iç puanı olmayan Başakşehir deplasmanında ilk mağlubiyetini almıştı. Tıpkı Başakşehir gibi Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Giresunspor’u konuk eden sarı lacivertliler, bu kez hata yapmadı.

Fenerbahçe, lige en kötü başlangıç yapan ve 5 haftada 1 kez bile rakip ağları havalandırmayı başaramayan Giresunspor’u konuk etti. Maça adeta golle başlayan Fenerbahçe, maçın henüz 2. dakikasında yeni transfer Diego Rossi’nin pasında Ferdi Kadıoğlu’nun bulduğu golle öne geçti.

Giresunspor İlk Golüne Penaltıyla Yaklaştı

6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe’nin konuğu olan Giresunspor, bilindiği gibi bu sezon Süper Lig’e yükselen takımlardan biriydi. Yıllar sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Giresunspor, ne yazık ki lige istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İlk 5 haftada rakip ağları hiç havalandıramayan Giresunspor, tek puanını ise geçtiğimiz hafta Konyaspor ile oynadığı ve 0-0 sonuçlanan maçta almıştı.

Fenerbahçe karşılaşmasında ilk golü kalesinde gören Giresunspor, beraberlik golü için yüklenmeye başladı. Fenerbahçe kalesinde gol arayan Giresunspor, bu atakların birinde penaltı kazandı. ilk yarının sonlarına doğru Süper Lig’deki ilk golüne ve beraberliğe çok yaklaşan Giresunspor’da, penaltıyı kullanmak üzere topun başına Ibrahima Balde geldi. Balde, Giresunspor adına penaltıdan yararlanamadı.

Dakikalar 64’ü gösterdiğinde bu kez sahneye sarı kırmızılıların yıldızı çıktı. Mergim Berisha’nın pasında Mesut Özil Giresunspor ağlarına takımının 2. golünü gönderdi.

Giresunspor Süper Lig’de İlk Golünü Fenerbahçe’ye Attı

2021-2022 sezonunda yıllar sonra Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Giresunspor, kabus gibi bir başlangıca imza attı. 5 hafta boyunca 1 gol bile bulamayan Giresunspor, ilk 4 haftada çıktığı tüm maçlarını kaybederken, hanesinde yazılı olan tek puanı ise Konyaspor’a karşı kalesini gole kapatarak 0-0 sonuçlanan maçta aldı.

Giresunspor, Süper Lig’de ilk golünü ise 6. haftada oynanan Fenerbahçe deplasmanında buldu. Maçın son anlarında 85. dakikada Erol Can Akdağ’ın asistini değerlendiren Souleymane Doukara, Giresunspor’un ilk golünü attı.