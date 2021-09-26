Son haftalarda kaybedilen puanlarla eleştirilen Fenerbahçe, zorlu Hatay deplasmanında ilk yarıda bulduğu erken gollerle kazandı. Maçın hemen başında 2 gol birden bulan Fenerbahçe, geri kalan bölümlerinde Hatayspor’un baskısını iyi karşıladı ve hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Sezona iyi başlayan Fenerbahçe, maç temposunun artmasıyla birlikte bir miktar zorlanmaya başlamıştı. Sivasspor ile evinde oynadığı maçta berabere kalan ve sonrasında, Başakşehir mağlubiyetinin ardından Giresunspor’u konuk eden Fenerbahçe bu maçta zorlansa da 2-1 kazanmasını bilmişti. Bu hafta da ligin en zor deplasmanlarından biri olan Hatay deplasmanına giden Fenerbahçe, galip gelen taraf oldu. Hatayspor ise 4 haftalık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe karşısında yeniden mağlubiyetle tanıştı.

Fenerbahçe Zor da Olsa Kazanıyor

Sezona 3 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, son haftalarda oldukça zorlu günler geçiriyor. Evinde Sivasspor’u ağırladığı maçta ilk kez 3 puan alamadan maçı tamamlayan sarı lacivertliler, bir sonraki hafta ise ilk 4 maçının tamamını kaybeden Başakşehir’e 2-0 yenilmişti. Bir sonraki hafta bu sezon gol dahi bulamayan Giresunspor’u ağırlayan Fenerbahçe, Giresunspor’un 1 de penaltı kaçırdığı maçı zorlansa da 2-1 kazanmasını bildi.

Sezonun 7. haftasında en zorlu deplasmanlardan biri olan Hatay deplasmanına giden Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Daha sonra skoru korumaya yönelik oynayan Fenerbahçe, Hatayspor’un 1 golüne engel olamadı. Buna rağmen maçın geri kalanında gol olmayınca Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

Hatayspor 4 Hafta Sonra Kaybetti

Süper Lig’e geçtiğimiz sezon yükselen Hatayspor, bu zamana kadar çıktığı süper lig maçlarının hiç birinde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayamamıştı. Hücum futbolunu benimseyen Hatay temsilcisi, bu sezon da aynı felsefeyle devam ediyor. Genel manada gollü maçlar oynayarak futbol severlere seyir zevki yüksek maçlar izleten Hatayspor, son 4 maçının tamamını kazanmıştı. Bu hafta evinde Fenerbahçe’yi konuk eden Hatay ekibi, 4 maç sonra mağlubiyetle yeniden tanıştı.

Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Dakikalar henüz 17’yi gösterirken Enner Valencia’nın pasıyla gol pozisyonuna giren Diego Rossi topu rakip ağlara göndermeyi başardı. Bu golün ardından 12 dakika sonra yine Valencia’nın pasında bu kez topu ağlarla buluşturan oyuncu Filip Novak oldu. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda daha baskılı oynayan ve golü arayan taraf Hatayspor oldu. Hatayspor, maçın 70. dakikasında Dylan Saint-Louis ile umutlansa da bundan sonra başka gol çıkmadı ve karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.