Trfutbol.com – Fenerbahçe Beko, lige Darüşşafaka Tekfen galibiyetiyle başladı. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu ilk hafta maçında Darüşşafaka Tekfen’e konuk oldu. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko maçı 75-65 kazandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de ise ilk hafta maçında Kızılyıldız’ı konuk edecek. 1 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak.

Volkswagen Arena’da oynanan maçı Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sertaç Komsuoğlu ve Alper Pirşen izledi.

İsmet Akpınar, Marial Shayok, Dyshawn Pierre, Devin Booker ve Jan Vesely beşiyle maça başlayan takımımız, Pierre’nin 7, İsmet’in 6 sayıyla öne çıktığı ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Aleksandar Djordjevic’in öğrencileri, soyunma odasına da 40-26 üstün gitti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Beko üçüncü çeyreği 55-44 önde geçerken, maçı da 75-65 kazandı.

Sayılar: Pierre 15, .De Colo 14, Shayok 13, İsmet 12, Booker 8, Biberovic 7, Melih 2, Vesely 2, Ahmet 2