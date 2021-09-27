Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. 4 hafta sonra kazanan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim maç sonu düzenlenen basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Son dönemde yaşanan baskı ve eleştiriler nedeniyle kırgın ve üzgün olduğunu söyleyen Fatih Terim, ”Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray’ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İşte Fatih Terim’in açıklamalarından satır başları:

‘VAR HAKEMLERİ FAAL HAKEMLERDEN OLMALIDIR’

“Mustafa Öğretmenoğlu bana 6 maç, 8 maç ceza verdirmeyi biliyor. Alpaslan Öztürk’ün pozisyonuna ne diyecekler? Bu maç ya berabere bitse ne olacak? Zaten Ali Sami Yen’de herkes istediği gibi veriyor. VAR hakemleri, faal hakemlerden olmamalıdır diyorum. Bu benim şahsi fikrim.

‘HOCANIN BİR BİLDİĞİ VARDIR DEMELİ’

“Perşembe-pazar oynadığınızda bazı değişiklikler olacak. ‘Bir oyuncu yok mu? E hocanın bir bildiği vardır’ demeli Galatasaray taraftarı, öyle derdi zaten. Kılı kırk yaran bir ekibimiz var. Bazı oyuncuların çıkışı çok doğal, oluşu çok doğal. Mağlup olduğumuz zaman en çok ben kendimi hırpalarım. Ben, kendimi suçluyorum. Sosyal medya, çok çeşitli insan gruplarının isteyerek, istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek, planlı veya reaksiyonla hareket ettiği bir mecra.”

‘SANIRIM SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI’

”Ocak söylemim, transfer mesajı değildi. Yanlış anlaşıldıysa, kusura bakmasınlar. Ocak’ta sadece ufak dokunuşlar, eksik gidermeler olabilir. Takımımızı kurduk, bu şekilde devam edeceğiz. Olayın çoğunu halettik. Transferi değil, ilerledikçe daha iyi oynayacağımızı anlatmak istedim. Sanırım sözlerim yanlış anlaşıldı. Transfer gibi anlaşıldıysa, kusura bakmasınlar.”

‘BİRAZ VİCDANI OLAN…’

”Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray’ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım! Son zamanlardaki gidişat, kendimle ilgili, Galatasaray’la ilgili bana başka şeyleri düşündürüyor.”