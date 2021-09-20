Cosmos (ATOM), Ayı kripto pazarına rağmen yeni ATH’ye ulaştı. Cosmos (ATOM) coin, sektörün geri kalanı bir düşüş yaşarken bile, kripto para piyasasında yeşil ticaret yapmak ve günlük kazançlar kaydetmek için birkaç istisnadan biri olmaya devam ediyor. ATOM/USD yazı yazılırken 40.16$ civarında işlem görüyor.

Birlikte çalışabilirlik, Cosmos’un En Güçlü Özelliği

Geçen hafta boyunca, Cosmos neredeyse %30 ralli yaptı ve son 24 saat içinde şimdiden yaklaşık %4 arttı. Blockchain ağının sunduğu en güçlü yönlerden biri, yükselen DeFi alanında daha fazla söz veren ve geliştiricilerin dApp’lerini desteklemek için bir platform olarak düşünmeleri için çekici bir seçenek haline getiren birlikte çalışabilirlik özelliğidir. Bazı kripto uzmanları, bu özellik nedeniyle Cosmos’u şu anda piyasada bulunan en önemli kripto para birimi olarak adlandırmaya devam ettiler ve yatırımcılar arasında sürekli artan DeFi talebiyle desteklenen yeni ATH’lere ulaşabileceğine dair güvenlerini ifade ettiler.

Cosmos ekosistemi bugüne kadar 250’den fazla uygulama ve hizmeti desteklemektedir ve geçen ayın sonuna doğru ana ağ lansmanını gören en umut verici projelerden biri, kullanıcı merkezli sosyal ağlar geliştirmeye olanak tanıyan merkezi olmayan bir sosyal ağ olan Desmos’tur. Merkezi olmayan sosyal ağlar kavramı son zamanlarda ana akım izleyiciler arasında ilgi kazanırken, Desmos’u daha da ilginç kılan şey, zincirler arası uyumluluk sunmasıdır. Bir kimlik kanıtı oluşturmaya odaklanan, sosyal ağda doğrulanan kullanıcılar, yönlendirmeler yoluyla teşvikler ve hatta ödüller kazanacak.i

Popüler kripto stratejisti ve tüccar Jason Pizzino’ya göre Cosmos, daha da yükselmek için güç toplamadan önce yakın vadede 30 ila 37 dolar arasında bir fiyat konsolidasyonuna girebilir. Konsolidasyon aşaması sona erdiğinde ve alıcılar kripto para birimine daha fazla güven duyduğunda ATOM madeni parasının yeni zirvelere ulaşması konusunda iyimser.

İzlenecek Temel Seviyeler

ATOM/USD H4 fiyat grafiğinin teknik analizi, hareketli ortalamaların çoğu ve MACD arasında bir yükseliş eğilimi ortaya koyuyor. Bununla birlikte, momentum göstergesi satıcılar arasında da bir miktar ilgiye işaret ediyor.

Cosmos’un fiyatı, pivot noktasının üzerinde 39.76 dolarda tutuyor ve ATH’yi geri alma ve daha yüksek seviyelere geçme fırsatına sahip. Alıcıların karşılaşabileceği bir sonraki direnç 49.23 dolar ve bu seviyenin üzerindeki bir kırılma ATOM’u 50 dolar seviyesine getirebilir.