Pazartesi günü erken saatlerde Cardano (ADA) keskin bir düşüş yaşadı, son 24 saat içinde değerinin %7’sinden fazlasını kaybetti ve muhtemelen kripto piyasasındaki karamsar bir ruh hali nedeniyle 2 dolarlık kilit seviyesini test etme yolunda ilerliyor. Yazma sırasında ADA/USD 2.17 dolar civarında işlem görüyor.

Piyasa Duyarlılığı Cardano Yatırımcılarına Ağırlık Veriyor

Dünyanın üçüncü en büyük kripto para birimindeki düşüş hareketlerinin arkasındaki en büyük itici güçlerden biri, pazar lideri Bitcoin’deki düşüş trendi. Birkaç seans önce 50.000$ civarında işlem gördükten sonra, BTC fiyatı 47.000$ seviyesinin altına düştü ve şu anda 45.000$ civarında işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto olarak, Bitcoin’deki hareketlerin genel piyasa hissiyatı üzerinde güçlü bir etkisi var ve bu durumda ADA’nın zayıflamasına neden oluyor.

Bahsettiğimiz gibi, özellikle dünya çapındaki birçok resmi makam dijital varlıklar konusunda son derece temkinli olduğundan, duygu daha geniş kripto sektöründeki hamleleri belirleyen önemli bir itici güçtür. ECB Başkanı Christine Lagarde’ın kripto para birimleri hakkındaki son yorumları da Bitcoin ve Cardano fiyatlarının düşmesine neden olan önemli bir faktör olabilir. Lagarde, kriptoların para birimi olarak kabul edilmemesi gerektiğinde ısrar ederek onları oldukça spekülatif olarak nitelendirdi. Ayrıca şüpheli olarak nitelendirmeye devam etti ve yüksek enerji tüketimleri nedeniyle onları eleştirdi ve kripto yatırımcıları arasındaki havayı ekşitti.

Temel Bilgiler Destek Sağlayabilir mi?

Bu arada, temeller cephesinde, Cardano, Kurucu Ortak Charles Hoskinson’ın, Alonzo yükseltmesini başlattıktan kısa bir süre sonra, şirketin şu anda üzerinde çalıştığı ‘Hydra’ adlı yeni bir girişimi duyurmasından sonra biraz destek bulabilir. Hydra, ana zinciri güvenli bir yerleşim katmanı olarak kullanırken, zincir dışı işlem işleme yeteneklerinde daha yüksek verimlilik sağlayacak olan blok zincirine seviye 2 yükseltmesidir. Bu, ağ için daha yüksek verim, daha düşük gecikme, minimum işlem işleme maliyetleri ve depolama gereksinimleri anlamına gelir ve dApp geliştiricileri için daha yüksek düzeyde ölçeklenebilirlik ve çok yönlülük sunar.

Buna ek olarak, ADA tokeni, yakın zamanda Cardano ağına gelecek olan merkezi olmayan bir fırlatma rampası olan Cardence’ın son duyurusundan da bir miktar destek alabilir. Cardence şu anda Binance Akıllı Zincirinde çalışıyor ancak gelecek vaat eden dApp’ler için bir ön satış başlatma sürecini basitleştirerek dünyanın ilk merkezi olmayan fırlatma rampası olma hedefiyle diğer önde gelen blok zincirlerinde operasyonlar sunmaya devam ediyor.

İzlenecek Temel Düzeyler

ADA/USD’nin 4 saatlik fiyat grafiğinde, hareketli ortalamalar ve MACD, şu anda yatırımcılar arasında güçlü bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Bununla birlikte, Stokastik ve RSI, momentum göstergesiyle birlikte bir miktar satın alma ilgisine de işaret ediyor.

Cardano’nun fiyatı pivot noktasının oldukça altında kalıyor ancak 2,16 dolardaki acil desteğin hemen üzerinde kalmayı başarıyor. Daha fazla düşüş baskısı bu seviyenin bozulabileceğini görebileceğinden gözünüz bu seviyede olsun.