Beşiktaş, son haftalarda büyük sıkıntılar yaşıyor. Artık bir kriz haline gelen sakatlık sorunu çığ gibi büyüyor. Son 3 maçtır sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın’a Altay maçından sonra kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Süper Lig’de sezona en iyi başlayan takım olan ve ilk 6 haftanın lideri olan Beşiktaş’ta sakarlık krizi içinden çıkılmaz bir hal aldı. Beşiktaş’ta Yeni Malatyaspor maçında başlayan ve her geçen gün artan sakat oyuncular, Sergen Yalçın’ın işini iyiden iyiye zorlaştırdı. Altay maçına 11 oyuncusundan yoksun şekilde çıkan Beşiktaş’ bu maçta da Pjanic ve Oğuzhan Özyakup’u da kaybetti.

Beşiktaş Altay Maçında 4 Oyuncu Daha Sakatlandı

Beşiktaş son ligi son iki haftasında sakalıklar yüzünden puan kaybediyor. Adana Demirspor maçında 3-0 öne geçen Beşiktaş, bu maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bu akşam oynanan Altay maçında ise yine öne geçen Beşiktaş, 2-1 maçı kaybetti. Maçın kaybedilmesinden daha önemlisi ise Beşiktaş’ın 4 oyuncusunun daha sakatlanması oldu.

Beşiktaş Altay maçında, Maç içinde 32. dakikasında sakatlanan Pjanic yerini Güven Yalçın’a bıraktı. Maç sonunda gelen haberlere göre, Pjanic’in adale sıkıntısı yaşadığı ve Ajax maçında oynayamayacak. Ayrıca maçın 76. dakikasında oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup’da çıkmadan hemen önce yaşanan pozisyonda sakatlandı.

Maçın ardından kulüpten resmi açıklama gelmese de çıkan haberlere göre, Atiba ve Salih Uçan’da sakatlandı. Böylelikle 3 gün sonra Şampiyonlar Lig maçında zorlu Ajax deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta sakatlık sayısı 15 oldu.

Sakatlık sıkıntılarıyla boğuşan Beşiktaş’ta bu konu artık krize dönüştü. Şu an resmi bilgi olmasa da 15 oyuncusundan yoksun. Bazı oyuncuların sakatlıktan dönme ihtimali olsa da, 3 gün sonra oynanacak olan maça yetişemeyeceği kesin olan en az 10 oyuncu bulunuyor. Bu durumda Sergen Yalçın’ın nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.