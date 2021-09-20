Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, son zamanlarda yaşanan sakatlıklar yüzünden kadro kurmakta zorlanıyor. Sakatlık krizi her geçen gün büyürken, yarın akşam oynanacak Adana Demirspor maçında Beşiktaş tam 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

Sezona en iyi başlangıçlardan birini yapan ve yenilgisiz 3 takımdan biri olan Beşiktaş, son dönemlerde sakatlıklarla boğuşuyor. Bir önceki lig maçında Yeni Malatyaspor karşılaşmasında oldukça iyi bir maç çıkaran ancak Teixeira, Vida ve N’koudou’yu kaybeden Beşiktaş Dortmund maçına bu oyuncularından yoksun çıkmıştı. Son olarak hafta sonu oynanan ve inanılmaz bir geri dönüşe imza atan siyah beyazlılarda, bu maçta da Mehmet Topal ve Necip sakatlandı.

Beşiktaş’ta Üst Üste Sakatlıklar

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida, Teixeira ve N’koudou, siyah beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Borussia Dortmund maçında yer alamazken, son lig maçı olan Antalyaspor maçında da Vida’nın yokluğunda stoperde görev yapan Necip ve Mehmet Topal sakatlık geçirdi. Sakatlığı devam eden Umut Meraş’ın da yokluğunda siyah beyazlı ekipte tam 6 oyuncu Adana Demirspor Karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gerekse Süper Lig’de oldukça başarılı maçlar çıkarıyor. Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılan siyah beyazlı ekip, ilk maçında Almanya’nın en köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund’u ağırladı. Bu maçta her ne kadar mağlup olsalar da, sahada verdikleri mücadele ve gösterdikleri performans, taraflı tarafsız herkesten alkış aldı. Süper Lig’de de oldukça başarılı bir performans çizen Beşiktaş’ın henüz yenilgisi yok. 1 kez beraberlik alan Beşiktaş, şuan 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Oldukça yoğun bir maç temposunda ilerleyen Beşiktaş’ın başı sakatlıklarla dertte. Beşiktaş rotasyona en çok ihtiyacı olan bu dönemde maç içinde sakatlanan oyuncuları sebebiyle Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor.