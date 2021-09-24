Beşiktaş’ta sakarlıklar çok ciddi bir hal aldı. Süper Lig’in 7. hafta açılış maçında Altay’ın konuğu olacak olan siyah beyazlılar, sakatlıklar yüzünden İzmir’e sadece 15 oyuncudan oluşan maç kadrosuyla gitti. Beşiktaş’ın tam 10 oyuncusu sakat ve 1 de cezalı bulunuyor.

Süper Lig’de ilk 6 haftada alınan sonuçlara göre liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 7. hafta açılış maçında Altay ile karşı karşıya gelecek. Yıllar sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan Altay deplasmanına gidecek olan Beşiktaş’ta sakatlıklar artık bir kriz haline geldi. Beşiktaş İzmir’e sadece 15 oyuncuyla gitti.

Beşiktaş’ın Sakatlarından Bir Maç Kadrosu Çıkar

Bu akşam İzmir’de Altay’ın konuğu olacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro kurmak için elinde neredeyse alternatif oyuncu dahi yok. Tam 11 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş’ın sakat oyuncularından bir maç kadrosu çıkıyor.

Beşiktaş son dönemde çok yoğun bir maç trafiği yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’nin yanında bir de sıkıştırılan Süper Lig maçları eklenenince Siyah Beyazlı ekip 3 günde bir resmi maç oynamaya başladı. Bu durum oyuncuları fiziksel olarak çok fazla yorarken, sakatlıklar da baş göstermeye başladı. Beşiktaş’ın Borussia Dortmunda maçı öncesi oynadığı Yeni Malatyaspor maçı öncesinde başlayan sakatlıklar her maç üzerine koyarak devam etti. Beşiktaş her maç neredeyse 2-3 oyuncusunu kaybediyor.

Montero da Sakatlar Kervanına Katıldı

Halihazırda sakatlıklar yüzünden sahaya sürecek oyuncu bulmakta zorlanan Beşiktaş’ta bir kötü haber daha geldi. Beşiktaş’ın bu sezon yeniden kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Montero, üst solunum yolu enfeksyonu hastalığı yüzünden maç günü kadrodan çıkarıldı.

İzmir’e neredeyse ideal 11’inin tamamından yoksun olarak giden Beşiktaş, tam da maç günü bir oyuncusunu daha kaybetti. Son oynanan Adana Demirspor maçında gol de atan stoper Montero, hastalığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı böylelikle Beşiktaş stoperlerinin tamamı sakat veya hastalık nedeniyle Altay maçında görev alamayacak.

Sergen Yalçın Değişiklik Haklarını Kullanamayacak

Beşiktaş’ın Altay deplasmanına 11 oyuncusundan mahrum bir şekilde gittiğini ve maç kadrosunda sadece 15 oyuncunun yer aldığını söylemiştik. Bu da demek oluyor ki Sergen Yalçın, maç esnasında oyuna müdahale etmek isterse 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanamayacak.

15 oyuncuyla Altay maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta bu oyunculardan 11 tanesi as kadro olarak sahada olacak. Kulübede yedek olarak ise sadece 4 oyuncu oturacak. Bilindiği üzere pandemi tedbirleri nedeniyle oyuncu değiştirme hakkı 3’ten 5’e çıkarılmıştı. Ancak Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın’ın elinde oyuna müdahale ermek üzere sadece 4 hamle oyuncusu olacak.