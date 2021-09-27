Beşiktaş’ın sakatları spor gündeminden düşmüyor. Son iki haftada eksiklerinin de etkisiyle üst üste puan kaybeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi grup maçında Ajax’la karşılaşmak üzere Hollanda’ya 11 oyuncusundan yoksun gitti.

Beşiktaş’ın şu sıralar sakatlıklarla başının dertte olduğunu bilmeyen yok. Ligde son olarak Altay’ı konuk eden Beşiktaş, bu maça 11 eksikle çıkmış ve 3-0 öne geçtiği maçı, maç içinde sakatlanan oyuncuların da etkisiyle 3-3 beraberlikle sonlandırmıştı. Bu maçın skorundan çok, bu maçta sakatlanan oyuncular konuşuldu. Zaten ideal 11’inin tamamı sakat olan Beşiktaş, bu maçta Atiba ve Pjanic de sakatlandı. Siyah beyazlılar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Ajax ile karşı karşıya geleceği maç için 11 eksikle Hollanda’ya gitti.

Beşiktaş’ta Eksikler Her Geçen Gün Artıyor

Son lig maçında Altay karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş, bu maçta özellikle maç içinde sakatlanarak oyundan çıkan Pjanic ve Oğuzhan’ın da eksikliğin de etkisiyle 3-0 öndeyken, 1 puana razı oldu. Ancak Beşiktaş cephesinde kaybedilen 2 puandan çok yeni sakatlar can sıktı. Zaten sakatlıklar nedeniyle sahaya sürecek 11’i zor oluşturan Sergen Yalçın, Atiba ve Pjanic’in de Ajax maçında oynayamayacak olmasından dolayı oldukça düşünceli.

Altay maçında oyundan çıktıktan sonra eksikliği hissedilen ve Beşiktaş’ın orta saha hakimiyetini kaybetmesini sağlayan Pjanic ve siyah beyazlıların ahtapot lakaplı en önemli oyuncularından biri olan Atiba’nın Ajax maçında oynayamayacak olmaları defansif manada Beşiktaş’ı oldukça derinden etkileyecek. Öte yandan Beşiktaş sakatlıkları devam eden Vida, Welinton ve Koronavirüs’e yakalanan Montero’nun eksikliğinde çok büyük bir sıkıntı çekecek. Ayrıca Atiba, N’koudou, Ghezzal, Mehmet Topal, Pjanic ve Larin sakatlıkları nedeniyle, Necip ve Teixeira ise sakatlıktan çıkmış olmaları ve fiziksel olarak hazır olmamaları nedeniyle Ajax maçında forma giyemeyecek.

İyileşen Oyuncular Sergen Yalçının elini Rahatlattı

Sakatlıkların büyük ölçüde puan kayıplarına neden olduğu Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bazı oyuncular iyileşti. Takıma dönmesiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın elini rahatlatan oyuncuların başında Michy Batshuayi geliyor. Gol yollarında oldukça etkili olan ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan oyuncu, son Altay maçında oynayamamıştı. İyileşen golcü oyuncu Ajax maçı kamp kadrosuna alındı.

Ayrıca Beşiktaş’ın son lig maçında kart cezası nedeniyle yer almayan ve eksikliği deriden hissedilen Rosier de yine Ajax maçında forma giyecek isimlerden oldu. Altay maçı esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup ve maçın ardından sakatlandığına dair haberler çıkan Salih Uçan da maç kadrosunda yer alan isimlerden. Bu sezon Beşiktaş’ın kadrosuna dahil olan milli oyuncularımızdan Umut Meraş, sezon başından beri sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. İyileşen Umut, Altay maçının son anlarında görev almış ve iyi bir hamle oyuncusu olarak dikkat çekmişti. Umut da Ajax maçı kamp kadrosunda yer aldı.