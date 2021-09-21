Süper Lig’de 2021-2022 sezonun en iyi başlangıcını yapan Beşiktaş, evinde ağırladığı Adana Demirspor’u da rahat geçti. Oyunun genelinde topun sahibi olan ve oyunu istediği gibi yönlendiren Beşiktaş, erken bulduğu gollerle rahat bir maç oynadı. İkinci Yarısı bambaşka bir senaryoya sahne olan maçın 2. yarısında Adana Demirspor inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Son şampiyon Beşiktaş, iç saha galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek üzereyken 90+6. dakikada gelen Adana Demirspor golüyle adeta yıkıldı. Bu sezon 4. iç saha maçını oynayan Beşiktaş, bu maçı kazanamadı. Adana Demirspor’u ağırlayan kara kartal, oldukça rahat oynadığı il yarının ardından rakibinin ikinci yarıda gelen 3 golüne mani olamadı ve beraberliğe razı olarak yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bu sezon bileği bükülemeyen 3 takımdan biri olan Beşiktaş son anları kabus gibi geçen maçtan 1 puanla ayrıldı.

Beşiktaş’ın İç Saha Galibiyet Serisi Son Buldu

Son yılların en iyi başlangıcını yapan Beşiktaş, evinde oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. Bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen siyah beyazlı takım, Vodafone Park stadyumunda oynadığı 4. maçında Adana Demirspor ile berabere kalarak galibiyet serisini sürdüremedi.

Beşiktaş 2021-2022 sezonunun en iyi başlangıcını yapan takım konumunda. Bu sezon şimdiye kadar sadece 1 maçında berabere kalan siyah beyazlılar, kalan 4 maçını da kazanmayı başardı. Kalesinde şimdiye kadar sadece 2 gol gören Beşiktaş, bu alanda da ligin lideriydi. Buna benzer bir başlangıcı en son 2003-2004 sezonunda yapan Beşiktaş, o sezon sahasında oynadığı ilk 5 lig maçını da kazanmıştı.

Ancak Bu akşam oynanan Adana Demirspor maçı tüm dengeleri değiştirdi. Hala yenilmezlik serisini sürdüren Beşiktaş’ın iç saha galibiyet serisi son buldu. 5 Maçta kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş 1 maçta 3 gol birden yedi. Ayrıca Beşiktaş bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçta üstünlüğünü koruyamadı.

İki Yarıda Sanki İki Ayrı Maç

Ligin 6. haftasında evinde Adana Demirspor’u ağırlayan Beşiktaş, göz doyuran bir futbola imza attı. Maçın ilk yarısında yüzde 72 topa sahip olma oranıyla oynayan Beşiktaş 2 de gol buldu. Rakibine topla oynama fırsatı bile vermeyen Beşiktaş, gelecek haftalar için de umut verdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada adeta rakibini sahadan sildi. Ayağa isabetli paslarla oynayan Beşiktaş, sabırla hazırlık pasları yaparak rakibinin üzerine gitti. Rakip yarı sahada Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Ghezzal, Souza gibi top tekniği yüksek oyuncularıyla kısa paslar yapan Beşiktaş, net gol pozisyonları buldu. Adana Demirspor’un ise ilk yarıyı bitiren düdük çalındığında, Beşiktaş kalesinde isabetli şutu dahi yoktu.

Beşiktaş maça hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Maçın 20. dakikasında Pjanic’in ortasına kafayı vuran Francisco Montero topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra baskısına devam eden Beşiktaş çok net pozisyonlar buldu. İlk yarının sonralına doğru 43. dakikada ilginç anlar yaşandı. Josef de Souza’nın Batshuayi’ye doğru ceza sahasına havalandırdığı topta, Adana Demirspor kalecisi ve defansı da hareketlendi. Ortaya çıkan karambolde top kaleye gitti ve gol geçerli sayıldı.

Maçın 2. yarısı da hızlı başladı. Beşiktaş, yine dar alanda kısa paslaşmalarla sol kanattan geldi. Ghezzal’ın ortaya çıkardı top arka direkte Rıdvan Yılmaz’a kadar geldi. Rıdvan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımının 3. golüne imza attı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında takımının ilk golünü atan Rıdvan, üst üste 2 hafta gol atmış oldu.

3. golün ardından Adana Demirspor da ataklarını sıklaştırdı. Dakikalar 55’i gösterirken sol çaprazdan gelen bir vuruşta Ersin Parmaklarının ucuyla topu çeldi ve top direkten döndü. Beşiktaş karşısında gol arayan Adana Demirspor aradığı golü 60. dakikada buldu.

Ardından ataklarını sıklaştıran Adana Demirspor 79. dakikada Mario Balotelli’nin füzesiyle Beşiktaş’ı adeta şoka uğrattı. İkinci yarıda başka bir takım gibi davranan Adana temsilcisi maçın son anlarında Beşiktaş kalesini adeta bunalttı. Son saniyelere doğru bulduğu bir kornerde yeniden sahneye çıkan Mario Balotelli, kale çizgisinde topa dokunarak topu ağlarla buluşturdu. Bu golün santrası yapılmadan maç sona erdi ve her iki takım da 1’er puanla sahadan ayrıldı.

Ersin İlk Golünü Frikikten Yedi

Beşiktaş karşısında 3-0 geri düşen Adana Demirspor, savunma güvenliğini 2. plana alan Adana Demirspor, ceza sahası ön çizgisinden duran top kazandı. Topu kullanmak üzere topun başına gelen Matias Vargas oldukça düzgün bir vuruşla topu köşeye gönderdi. Bu vuruşta çaresiz kalan Ersin topu ağlarda gördü. Beşiktaş’ın oynadığı 4 lig maçında forma giyen Ersin Destanoğlu, böylelikle sezonun ilk golünü de yemiş oldu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, skoru aldıktan sonra, skoru korumaya yönelik 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi. Maçın 65. dakikasında, Cyle Larin’in yerine Kenan Karaman, Oğuzhan Özyakup’un yerine Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic’in yerine ise Salih Uçan oyuna dahil oldu.

Sergen Yalçın’ın bu hamleleri çok da etkili olmadı. İkinci yarıda daha çok defansta kalmayı tercih eden Beşiktaş, dakikalar 79’u gösterirken kalesinde bir gol daha gördü. Oyuna sonradan giren Mario Balotelli, ceza sahasının dışından müthiş bir vuruşla Ersin’i adeta avladı.

Bolotelli’den Vincenzo Montella’ya Tepki

Adana Demirspor’un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, maçın 67. dakikasında oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 12 dakika sonra uzak mesafeden müthiş bir vuruşla takımının 2. golünü kaydeden Mario Balotelli, gol sevincinin ardından Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü Vincenzo Montella’ya tepki gösterdi. Belli ki ilk 11’de görev almayı bekleyen Balotelli, bu tepkinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Maçın son saniyelerinde yeniden sahneye çıkan Mario Balotelli, Beşiktaş kale çizgisinde iki defans oyuncusunun arasına girmeyi başardı. Kaleye doğru yönelen topa dokunan Mario Balotelli takımına beraberliği getiren gole de imza attı.