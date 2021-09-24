Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak, yeni sezona son şampiyon unvanıyla başlayan Beşiktaş, ilk 6 hafta itibariyle ligin en iyi başlangıç yapan takımıydı. 6 hafta boyunca hiç maç kaybetmeyen Beşiktaş, artık namağlup değil.

Geçtiğimiz sezon oldukça ciddi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, bu sezon da o çıkışını devam ettirmiş ve Süper Lig’de 7. maçına çıkarken liderlik koltuğunun sahibiydi. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’i bir arada yürüten Beşiktaş, 3 günde 1 maç oynarken, bu hızlı tempoya dayanamadı. İzmir’e 11 eksikle giden siyah beyazlılar, maç içinde Pjanic’in sakatlanması ve maçtan sonra da Salih Uçan’dan gelen sakatlık haberleriyle işler iyiden iyiye zorlaştı. Bunca eksikle Altay deplasmanına çıkan Beşiktaş, sezonun ilk mağlubiyetini de aldı.

Beşiktaş Öne Geçtiği Maçı Kaybetti

Maç günü hastalanan Montero ile birlikte 11 eksikle İzmir’e giden Beşiktaş, zorlu Altay deplasmanından puansız döndü. Sakatlanan Pjanic’in yerine oyuna dahil olan Güven Yalçın, maçın 47. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. Altay’ın atakları golün ardından ataklarını sıklaştırdı ve önce beraberlik ardından da galibiyet golü geldi.

Süper Lig’in 7. haftasının açılış maçında zorlu Altay deplasmanına çıkan Beşiktaş, tam 11 oyuncusundan yoksun şekilde sahaya çıktı. Neredeyse hiç bir oyuncusu kendi mevkiinde oynamayan Beşiktaş, öne geçse de skoru tutmayı başaramadı. Golün ardından hala atak yapmaya devam eden ancak kalesinde de ciddi pozisyonlar veren Beşiktaş, Altay’ın 2 golüne mani olamadı.

Beşiktaş maçında Altay tarafından bakıldığında en başarılı oyuncularından biri olan Daouda Bamba, adeta Beşiktaş’ı yıkan isim oldu. Çok net 2 pozisyondan yararlanamayan Bamba, 57. dakikada Kappel’in attığı golde ceza sahasına çok iyi giren ve Kappel’in çok kolay bir gol kaydetmesini sağlayan, ardından 88. dakikada takımına galibiyeti getiren golü de attı.