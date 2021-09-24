Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, 3 gün sonra Ajax deplasmanına gidecek. 2 haftadır sakatlıklar etkisiyle puanlar kaybeden Beşiktaş, Hollanda’ya da neredeyse tüm as oyuncularından mahrum olarak gidecek. Bu durum Beşiktaş’ın Ajax ile oynayacağı maçın ertelenmesi gündeme geldi.

Bir süredir sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta çok büyük zorluklar yaşayan Beşiktaş, bu akşam oynanan Altay maçında da tam 4 oyuncusunu kaybetti. Zaten 10 oyuncusu sakat olan Beşiktaş’ta sakat sayısı 14’e çıktı. Sakatlıktan dönme ihtimali olan oyuncular olsa da Beşiktaş Ajax karşısına en az 10 oyuncusundan mahrum çıkacak.

Ajax Maçı Ertelenecek mi?

Beşiktaş’ta Ajax maçı öncesi tam 14 oyuncu sakat. Domagoj Vida, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N’Koudou, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Francisco Montero Altay maçında oynayamamıştı. Altay maçında, maç içinde Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ve maçtan sonra ağrılar hisseden Atiba ve Salih Uçan da Ajax maçında oynayamayacak.

Bunca eksiği bulunan Beşiktaş’ın Ajax maçında nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Sergen Yalçın’ın aklındaki planın ne olduğu bilinmez ancak şu bir gerçek ki, kadro kurmakta oldukça zorlanacak. Hal böyleyken, Beşiktaş’ın UEFA’ya başvurup maçın ertelenmesini sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu oldu.

Ajax Beşiktaş Maçının Ertelenme İhtimali Yok

Beşiktaş’ın oynadığı Altay maçının ardından sakatlık listesine eklenen oyuncularla birlikte sakat sayısı 14 oldu. Beşiktaş’ın UEFA’ya verdiği oyuncu listesine bakıldığında sadece 12 oyuncusunun oynayabilecek durumda olduğu görülüyor. Bu durumda Beşiktaş’ın UEFA’ya başvurarak maçı erteletme durumunun olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş’ın Ajax deplasmanında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ertelenme olasılığı yok. FIFA’nın belirlediği kurallara göre, takımların 9 oyuncuyla sahaya çıkabileceği durumlarda maç oynanır. Eğer herhangi bir takımın oynayabilecek durumda 9 oyuncusu yoksa ve sahaya çıkamıyorsa hükmen yenik sayılır. Dolayısıyla Ajax Beşiktaş maçı oynanacak.