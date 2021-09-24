Süper Lig’in ilk 6 haftasının lideri Beşiktaş, 7. haftada İzmir’e 11 eksikle gitmişti. Maç içinde Pjanic’in de sakatlanıp oyuncan çıkmasıyla 12 eksikle Altay’a direnemedi. Böylelikle Beşiktaş ilk mağlubiyetini de almış oldu.

Süper Lig’in en iyi başlangıcını yapan Beşiktaş, 7. hafta sakatlıklarla boğuştu. 11 sakatlıkla Altay deplasmanına giden Beşiktaş, maç içinde sakatlanarak oyundan çıkan Pjanic’in de eksikliyle, sakat sayısı 12’ye çıktı. Buna rağmen öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamadı. Tamamı ikinci yarıda gelen gollerle 2-1 sonuçlanan karşılaşmada Beşiktaş sezonun ilk mağlubiyetini de almış oldu.

Eksikler Sergen Yalçın’ın Elini Kolunu Bağladı

Beşiktaş İzmir deplasmanına tam 11 eksiklikle gitti. 9 oyuncusu sakat olan siyah beyazlılarda Rosier kart cezalısıydı. Maç günü üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Montero da kadrodan çıkarıldı. Böyle bir durumda kadro kurmakta oldukça zorlanan Sergen Yalçın, hemen hemen tüm oyuncularını mevkilerinin dışında oynatmak zorunda kaldı.

Sakatlıklarla boğuşan Sergen Yalçın, zorlu Altay deplasmanında bir çok oyuncusunun gerçek mevkisinin dışında oynatmak zorunda kaldı. Kaleci Mert ve Josef haricinde tüm oyuncuların farklı mevkilerde oynadığı maçta, öne de geçmeyi başaran Beşiktaş, Daouda Bamba’yı durduramadı.

Beşiktaş’ı Daouda Bamba Yıktı

Altay’ın Beşiktaş’ı ağırladığı karşılaşmada Altay adına maçın adamı Daouda Bamba oldu. Beşiktaş kalesinde çok net pozisyonlar bulan Bamba, bu pozisyonlardan yararlanamadı. Kaleyi çaprazdan gören 2 pozisyonda topu direğin dibinden dışarı gönderen Bamba, Altay’ın bulduğu 2 gole de doğrudan katkıda bulundu.

Altay’ın yenilgiden geri dönerek Beşiktaş’ı devirmeyi başardığı maçta öne çıkan oyuncu Daouda Bamba oldu. Her ne kadar 2 net pozisyonu harcasa da, 57. dakikada Kappel’e adeta alda at dercesine çıkardığı topla yaptığı asisti ve ceza sahasının içinde yüksekten gelen topu çok iyi kontrol ederek Mert Günok’un bacak arasından attığı golle Altay’ı galibiyete taşıyan oyuncu oldu.

N’sakala Sağ Bekte Sırıttı

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle Beşiktaş’ın neredeyse tüm oyuncuları gerçek mevkilerinin dışında oynadı. Bu oyuncuların tamamı gibi N’sakala da gerek fiziksel, gerekse taktiksel olarak sahada elinden geleni yapsa da, ne yazık ki başarılı olamadı. Bireysel hataları göze batan N’sakala’nın bir hatası takımı adına pahalıya patladı. N’sakala’nın kaybettiği bir topta Altay golü buldu.

Serdar Performansıyla Göz Doldurdu

Beşiktaş’ta sakatlıklar bazı oyuncular için de fırsat haline geldi. Bu krizi en iyi değerlendiren oyuncu da Serdar Saatçi oldu. Altay ataklarında defansta yaptığı müdahalelerle göz dolduran Serdar, maçın en çok dikkat çeken oyuncularından biri oldu. 2003 doğumlu genç defans oyuncusu Serdar, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında güven verdi.

Altay Liderliğe Oturdu

Süper Lig’in 7. hafta açılış maçında Beşiktaş’ı ağırlayan Altay, eksik rakibine karşı geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi. 2-1’lik skorla galip gelen Altay, puanını 15’e çıkararak, liderliği Beşiktaş’ın elinden aldı.