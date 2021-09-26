Kabus gibi geçen bir sezonun ardından yeni sezona da mağlubiyet serisiyle başlayan Başakşehir, ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında 2-0’lık skorla almıştı. Sezonun 7. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Başakşehir, rakibini 3 golle geçti ve 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon bir dönem küme düşme hattında da yer almış ancak son haftalarda alınan puanlarla ligde kalmayı başarmıştı. Bu sezona daha umutlu başlayan Başakşehir, ne yazık ki ilk 4 hafta daha büyük bir bir kabus yaşadı. Tüm maçlarını kaybeden Başakşehir, bu kabustan evinde oynadığı Fenerbahçe maçında uyanandı. Fenerbahçe’yi 2-0’la geçen Başakşehir bu akşam da Çaykur Rizespor karşında oldukça iyi oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Başakşehir Farklı Kazandı

Süper Lig’de sezonun 7. haftası geride kalırken geçen 6 haftada sadece 1 galibiyetle 3 puan kazanan Başakşehir, bugün oynanan Çaykur Rizespor maçını da 3 golle kazanmasını bildi. Geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında da gol atamadan kaybeden Başakşehir, evinde üst üste 2. maçını da kazanmış oldu.

Bu sezonun en kötü başlangıçlarından birini yapan Başakşahir, ilk 4 haftada hem evinde hem deplasmanda çıktığı tüm maçları kaybetmişti. 5. hafta evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Başakşehir, büyük bir sürprize imza attı ve bu maçı 2-0 kazandı. Ardından Gaziantep deplasmanında 1-0 kaybetse de, boz baykuşlar evinde Çaykur Rizespor’u ağırladıkları maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Rize’nin Galibiyet Hasretine Devam Ediyor

Süper Lig’in henüz galibiyet alamayan 2 takımından biri olan Çaykur Rizespor, Başakşehir deplasmanından da mağlubiyetle döndü. Bugüne kadar oynanan 7 maçta sadece golsüz berabere sonuçlanan Karagümrük maçında 1 puan alabilen Çaykur Rizespor, tam 5 maçtır üst üste kaybediyor.

Ligde zor günler geçiren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf Başakşehir oldu. Henüz sadece 1 puanı olan Çaykur Rizespor’un, 3 puanı olan Başakşehir’e konuk oldu. Galibiyete aç iki takımın karşılaşmasında 3 gol çıktı ve bu gollerin tamamı Başakşehir tarafından kaydedildi.

Stefano Okaka Hattrick Yaparak Maçın Yıldızı Oldu

Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Maçın ilk yarısında dakikalar 25’i gösterirken sahneye çıkan Stefano Okaka, takımının ve kendinin ilk golünü attı. Maçın ilk yarısı böyle tamamlandı. İkinci yarıyı başlatan düdük çaldığında ise yine baskılı oynayan taraf Başakşehir’di. İlk yarının hemen başında ilk golün de sahibi olan Stefano Okaka, Edin Visca’nın pasıyla 2. golünü buldu. Maçın geri kalanını rahat bir şekilde devam ettiren Başakşehir, 75. dakikada yine Edin Visca ve Okaka ikilisin ayağından gelen golle 3. golü buldu. Maç bu skorla sonuçlanırken, Okaka da 3 golle maçın yıldızı oldu.