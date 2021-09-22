Dün akşam oynanan Beşiktaş Adana Demirspor maçında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Oyuna sonradan giren Mario Balotelli, 79. dakikada güzel bir gol attı. Golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine yönelen Balotelli, teknik direktör Sergen Yalçın’a yıllar önce yaptığı o yorumun cevabını verdi.

Dün akşam Beşiktaş evinde Adana Demirspor’u ağırladı. İlk yarısı bariz Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlanan maçın 2. yarısında Adana Demirspor 3-0 geriden gelerek maça ortak oldu. 3-3 tamamlanan maçın ardından, maçtan çok Sergen Yalçın ile Balotelli arasında yaşananlar konuşuldu.

Beyni Yok Yorumuna Balotelli’den Cevap

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta, Adana Demirspor’un 3-0’dan gelip maçı 3-3 beraberliğe getirip maçı sonlandırmasından çok Mario Balotelli ile Sergen Yalçın arasında yaşananlar gündeme geldi. Yıllar önce Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığı dönemlerde Balotelli hakkında söylediklerini duyan Balotelli, attığı golün ardından Sergen Yalçın’ı hedef alarak bazı hareketlerde bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 8 yıl kadar önce yorumculuk yaptığı dönemde, Manchester City’de oynayan Mario Balotelli hakkında “Bu çocuğun beyni yok.” şeklinde bir yorumda bulunmuştu. Oynanan hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Balotelli, topun üzerinden dönerek topuğuyla gol atmaya çalışmış ve topu auta göndermişti.

O dönem Manchester City teknik direktörü olan Roberto Mancini derhal Balotelli’yi bu hareketi nedeniyle oyundan almıştı. Bu olayı yorumlayan Sergen Yalçın ise, “Bu çocuğun beyni yok. Bu rakibe saygısızlıktır. Laubali davranabilirsiniz, bu futbolda var ancak saygısızlık başka bir şey. Ben olsam oyundan almak bir kenara direkt takımdan kovarım.” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

8 yıl sonra olayın kahramanları karşı karşıya geldi. Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, bu yorumlara çok sinirlenmiş olacak ki, 67. dakikada maça dahil olduktan 12 dakika sonra ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla çok şık bir gol attı. Ardından Beşiktaş yedek kulübesine yönelen Mario Balotelli, başını göstererek “Beyni yok.” yorumuna kendince cevap verdi. Bu hareketinin ardından sarı kartla cezalandırılan Balotelli, 90+6. dakikada bir gol daha atarak takımına beraberliği getirdi.

İşte Sergen Yalçın’ın 2013 yılında yaptığı o yorum;