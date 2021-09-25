Süper Lig’de 7. hafta maçları da geride kalmaya başladı. Sezonun 7. haftasında Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Hemen hemen tamamı golsüz giden karşılaşmada Antalyaspor, Malatya engelini tek golle aşmayı başardı.

Sezonun ilk haftalarında istediği performansı sergileyemeyen Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor karşı karıya geldi. Her iki takımın da artık galibiyet alarak çıkış yakalamaya çalıştığı maçta galip gelen taraf ev sahibi Antalyaspor oldu. Büyük bir bölümü golsüz eşitlikle süren maçta galibiyet golü son dakikalarda 89. dakikada geldi.

Antalyaspor 89’da Kazandı

Antalyaspor’un evinde Yeni Malatyaspor’u ağırladığı karşılaşmada her iki takım da karşılaşmaya temkinli başladı. Her iki takım da ilk haftalarda alınan kötü sonuçların ardından artık galibiyet alıp bir çıkış yakalamak istese de, öncelikli hedef gol yemeden geri düşmemekti. Galibiyet için Antalyaspor’un aradığı o gol ise maçın son son saniyelerinde dakika 89’da geldi.

Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’un konuğu oldu. Bu güne kadar oynanan 6 maçta Göztepe ve Gaziantep FK maçlarında galip gelen ve 6 puanı olan Yeni Malatyaspor, 3 haftadır oynadığı tüm maçları kaybediyordu. Artık kötü gidişe son vermek isteyen Yeni Malatyaspor, zorlu Antalya deplasmanından yine mağlubiyetle ayrıldı. Böylelikle Malatyaspor, mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı.

Antalyaspor ise 6 maçta sadece Çaykur Rizespor’a karşı kazanmış, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 5 puana sahipti. Yeni Malatyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Antalyaspor, maçın bazı bölümlerinde zaman zaman etkili ataklar geliştirdi. Galibiyeti ve aynı zamanda 3 puanı getiren gol ise dakika 89’da Güray Vural’ın ayağından geldi.