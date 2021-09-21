Süper Lig’e bu sezon yükselen takımlardan biri olan Altay, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oldu. İzmir temsilcisi Rize deplasmanında gördüğü kırmızı karta rağmen maçı kazandı. Böylelikle bu güne kadar hiç maç kanamayan Rizespor, bu seriyi 6 maça çıkarırken, Altay’da puanını 12’ye yükseltti.

Süper Lig’in 6. haftasında açılış maçı Rize’de, Çaykur Rizerspor ile Altay arasında oynandı. İki tarafın da galibiyet için çıktığı maç oldukça hareketli geçti. Çaykur Rizespor ilk galibiyetini ararken, Süper Lig’e yıllar sonra yeniden çıkan Altay ise ligde tutunmak için galibiyeti istiyordu. Maç sonunda galip gelen taraf Altay oldu.

Çaykur Rizespor 6 Haftadır Galip Gelemiyor

Geçtiğimiz sezonu mağlubiyetle kapatan Çaykur Rizespor, bu sezona da kaldığı yerden devam ediyor. Sezona en kötü başlangıcı yapan takımlardan biri olan Çaykur Rizespor bu sezon 6 toplamda 7 maçtır galip gelemiyor. Rize temsilcisi bu sezon tek puanını 2. hafta evinde oynadığı Karagümrük maçında 0-0 beraberlikle aldı.

Rize temsilcisi Çaykur Rizespor oldukça zorlu günler geçiriyor. Sadece 1 puanı bulunan Çaykur Rizepor, bu güne kadar oynadığı 6 maçın 5’inde sahadan yenik olarak ayrılan taraf oldu. 6 maçta 4 kez rakip ağları havalandırmayı başaran yeşil beyazlılar bu maçların tamamını kaybetti. Tek puanını golsüz beraberlikle sonuçlanan Karagümrük maçında aldı.

Altay Puanını 12’ye çıkardı

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’den süper Lig’e yükselen Altay, Süper Lig’e fena sayılmayacak bir başlangıç yapmayı başardı. İzmir temsilcisi bu sezon oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 2 de mağlubiyet aldı. Başarılı bir grafik çizen siyah beyazlılar, son olarak Rize deplasmanından da galibiyetle dönerek puanını 12’ye çıkardı.

Türk Futbolunun marka isimlerinden biri olan Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig’e yükselen ve burada da oldukça başarılı bir grafik çizen Altay, Fenerbahçe ve Konyaspor yenilgileri hariç karşılaştıkları tüm rakiplerini devirmeyi başardı.

Rize deplasmanında ilk golünü 44. dakikada Eric Björkander’in ayağından bulan Altay, maçın 68. dakikasında kırmızı kart gördü. Kırmızı kartın şokunu çabuk atlatan İzmir temsilcisi, karttan 5 dakika sonra 2. golü de buldu. Çaykur Rizespor 90. dakikada 1 golle karşılık verse de maç siyah beyazlı takımın galibiyetiyle sonuçlandı. Bu galibiyetle Altay 12 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 3. sıraya kadar yükseldi.