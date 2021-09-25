Sezona 4 haftalık galibiyet hasretiyle başlayan Adana Demirspor, aradığı çıkışı yakaladı. İlk galibiyetini Çaykur Rizespor ile oynadıkları iç saha maçında alan Adana Demirspor durdurulamıyor. Adana temsilcisi son düdüğü az önce çalan maçta Gaziantep FK’yı 4-0’la geçti.

Süper Lig’in yeni takımlarından Adana Demirspor, yıllar sonra büyük umutlarla Süper Lig’e yükselmiş ve kadrosuna yıldız isimler katmıştı. Ancak ilk 4 haftaya bakıldığında aradığını bulamayan Adana Demirspor, beklediği çıkışı yakaladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk galibiyetini alan Adana temsilcisi, ardından Beşiktaş maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Adana ekibi bu akşam da Gaziantep FK karşısında farklı kazandı.

Adana Demirspor Beklediği Çıkışı Yakaladı

Geçen sezon TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’de mücadele etme şansı yakalayan ve transfer döneminde olay yaratan yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, beklediği çıkışı bir türlü yakalayamamıştı. İlk 4 hafta galibiyet yüzü göremeyen Adana temsilcisi, 5. hafta oynanan Çaykur Rizespor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından istediği çıkışı yakaladı.

Çaykur Rizespor’u evinde 3 golle geçen Adana Demirspor, sonraki hafta ligin en iyi başlangıcına imza atan takımı Beşiktaş’ı ağırladı. 6 hafta boyunca hiç mağlubiyet yüzü görmeyen ve evinde oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş deplasmanına giden Adana Demirspor, ilk yarısı kabus gibi geçen maçın son anlarında 3 gol birden atarak sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı. Hızlı çıkışını sürdüren Adana Demirspor, bu akşam da Gaziantep FK’yı ağırlayan Adana Demirspor 4 gol birden attı.

Balotelli Gollerine Devam Ediyor

Adana Demirspor’un en kariyerli oyuncusu olan Mario Balotelli, takımının ilk galibiyetini aldığı maç olan Çaykur Rizespor maçında ilk kez golle tanışmıştı. Ardından Beşiktaş karşısında 3-0’dan geri gelen ve maçı 3-3 beraberlikle kapatan Adana temsilcisinde maça damga vuran isim kuşkusuz Mario Balotelli olmuştu. 2 gol birden atarak geri dönüşteki en büyük payın sahibi olan Balotelli, Gaziantep’i de boş geçmedi. Adana’nın yıldızı Balotelli, henüz Ligin 7. haftası geride kalırken, 4 gole ulaştı.

Adana Demirspor Montella Yönetiminde Hiç Maç Kaybetmedi

Sezona istediğinden çok farklı sonuçlarla başlayan ve 4 haftada sadece 2 puan alabilen Adana Demirspor, sezona başladığı Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. 5. haftada takımın başına geçen Vincenzo Montella, ile bir ivme yakalayan Adana temsilcisi 3 maçta tam 7 puan topladı.

Adana Demirspor, takımın başına İtalyan teknik direktör Montella’nın gelmesiyle birlikte belirgin bir şekilde çıkış yakaladı. Montella, takımın başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor karşısında 3 gollü bir galibiyet alırken, Beşiktaş ile berabere kaldı ve Gaziantep FK’yı da farklı yendi. Montella ile golcü bir takım görüntüsü veren Adana ekibi, 4 maçta sadece 3 gol kaydetmişken, Montella ile birlikte 3 maçta tam 10 gol atmayı başardı.