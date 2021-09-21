2021-2022 sezonu Süper Lig’in bir çok ilkine sahne olacağa benziyor. Henüz 5 hafta geride kalmasına rağmen, henüz hiç yenileyen 3 takım, sahasındaki tüm maçlarını kazanan takımlar, deplasmanda kazanamayanlar, hiç maç kazanamayanalar gibi bir çok ilginç istatistik bulunuyor. Bugün başlayacak olan 6. hafta ise Süper Lig’de rekorlar haftası olabilir.

Bu sezon Süper Lig takımları için oldukça ilginç bir şekilde başladı. Şuan hala hiç maç kazanamayan takımlar, sahasındaki tüm maçlarını kazanan takımlar, hiç maç kaybetmeyen takımlar, henüz gol dahi aramamış olan takımlar gibi bir çok dikkat çeken istatistik bulunuyor. Bu doğrultuda bakıldığında 6 hafta da sürprizlere gebe gibi görünüyor. Trabzonspor için ise bir rekora imza atama şansı bulunuyor.

Beşiktaş 18 Senedir Böyle Başlangıç Görmedi

Sezona en iyi başlangıcı yapan takım şüphesiz ki Beşiktaş oldu. Bu sezon hiç maç kaybetmeyen Beşiktaş, evinde oynadığı tüm karşılaşmaları kazandı. Beşiktaş buna benzer bir başlangıcı en son 2003-2004 sezonunda yapmıştı. Siyah beyazlıların 2003-2004 sezonundaki rekorunu kırmak için önümüzdeki 3 iç saha maçını da kazanması gerekiyor.

Beşiktaş 2003-2004 sezonunda sezona efsanevi bir başlangıç yapmıştı. Söz konusu sezonda ilk 17 maçının hiç birini kaybetmeyen siyah beyazlılar, evinde oynadığı ilk 5 maçını da kazanmıştı. Bu sezon Beşiktaş’ın 17 maç süren yenilmezlik serisi, 5 kırmızı kart görerek Samsunspor’a hükmen yenik sayıldığı unutulmaz maç olmuştu.

Beşiktaş bu efsanevi başlangıcı yaptığında şimdiki hocası Sergen Yalçın, takımın kadrosundaydı. Sezona inanılmaz başlangıç yapan ancak son maçlarda üst üste alınan yenilgilerle şampiyonluğu kaçıran siyah beyazlılarda, Sergen Yalçın o sezon tam 10 gol kaydetmiş ve Ahmet Hassan’ın ardından takımın en çok gol atan 2. oyuncusu olmuştu.

Göztepe En Uzun Süredir Kalesini Gole Kapatamayan Takım

Süper Lig’in tecrübeli ekiplerinden biri olan Göztepe, uzun süredir defansif problemler yaşıyor. Süper Lig’de çıktığı son 13 maçın tamamında kalesinde gol gören sarı kırmızılı ekip, şu an devam eden en uzun gol yeme serisinin sahibi konumunda. Bu hafta Hatayspor’u ağırlayacak olan Göztepe, bu seriye son vermek için sahada olacak.

Galatasaray 2. Yarı Gol Atamıyor

Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden ve genç oyunculara daha fazla şans veren Galatasaray, rakiplerine nazaran lige bir miktar daha tutuk başladı. Maçlara genel manada iyi başlayan ancak skoru korumakta sorunlar yaşayan Galatasaray, son lig maçında da oldukça zorlandı. Önceki haftalarda rakiplerinin geri dönüşlerine mani olamayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında ise gol bulamadan mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezon oldukça ilginç bir istatistiğe imza attı. Süper Lig’de bu güne kadar 8 gol bulan sarı kırmızılı ekip, bu gollerin 6’sını deplasmanlarda attı. Evinde oynadığı Hatayspor maçının 2. yarısında 1 gol bulan Galatasaray’ın bu sezon maçın 2. yarısında attığı tek gol de bu oldu. Galatasaray kalan 7 golün tamamını ilk yarıda buldu.

Trabzonspor İçin Rekor Haftası

Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile başka bir kimliğe bürünen Trabzonspor, inanılmaz bir çıkış yakaladı. Yakaladığı bu çıkışı bu sezon da devam ettiren Trabzonspor, yeni sezonda henüz yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig’de oynadığı son 20 deplasman maçını da kaybetmeyen Trabzon temsilcisi, bu maçların 11’ini kazanırken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu hafta Konyaspor deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, bu maçta da yenilmezse, seriyi 21 maça çıkaracak ve kulüp tarihinde ilk defa 21 deplasman maçında yenilmeme rekoru kıracak.