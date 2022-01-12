“15 dakikada sattınız!… Şenol Güneş hayırlı olsun”

Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Terim’in gönderilmesiyle ilgili olarak ’15 Dakikada sattınız” ifadelerini kullanan Büyüka, Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile anlaşacağını öne sürdü. İşte usta kalemin yazdıkları.

Bugünlerin, hatta son yılların, Türk futbolunun sıra dışı hocası Fatih Terim için iyi gitmediği çok açık ortada… Sanki patinaj çekti, eski başarıların çok uzağında kaldı. Buna rağmen, Fatih Hoca’nın kendi camiasında tartışılır hale gelmesi, arkasından dolanılması, pusular kurulması, görevdeyken yeni hoca ile anlaşılması ve finalde bu noktaya varılması, böyle “çirkin” bir vedalaşma yapılması içimi acıttı.

Keşke Fatih Hoca, tedavisi bile belli değilken yakalandığı ve ağır şekilde atlattığı Covid’ten kurtulduğu gün, “Hayatı yavaşlatıyorum” deyip bu işi bıraksaydı… Keşke Fatih Hoca, Rosier, Ghezzal, Elneny gibi istediği oyuncular alınmayınca, “Ben yokum” diyebilseydi.

Keşke Fatih Hoca, bu radikal ve geleceği olmayan gençleştirme politikasının ortağı olmasa, buna karşı dursaydı. Keşke Fatih Hoca, Galatasaray’ın her büyük başarısında takımda birden fazla usta olduğunu hatırlasaydı. Keşke Fatih Hoca, kendisine yeni yardımcı aranırken, bu kamuoyu ile paylaşılırken, çevresindeki çalışma arkadaşlarının yetkileri alınırken, istifayı basıp gitseydi.

Keşke Fatih Hoca, bu radikal ve geleceği olmayan gençleştirme politikasının ortağı olmasa, buna karşı dursaydı. Keşke Fatih Hoca, Galatasaray’ın her büyük başarısında takımda birden fazla usta olduğunu hatırlasaydı. Keşke Fatih Hoca, kendisine yeni yardımcı aranırken, bu kamuoyu ile paylaşılırken, çevresindeki çalışma arkadaşlarının yetkileri alınırken, istifayı basıp gitseydi.

Keşke Fatih Hoca, özellikle son üç yılda “güçlü oyun” için bu kadar fazla transfere izin vermese, mevcut kadrodan güçlü bir oyun yaratabilseydi… Keşke Fatih Hoca, her kötü sonucu hakemlere bağlamasa, yardımcılarını ve futbolcularını buna inandırmasaydı…

Bunların hiçbiri olmadı, sadece sevimsiz bir vedalaşma oldu. G.Saray’ın büyüklüğü, Fatih Hoca’nın kariyeri ve büyük katkıları ile örtüşmeyen sevimsiz, duygusuz bir vedalaşma…

İlkleri yaşamış ve yaşatmış, Avrupa Şampiyonluğu’nu yakalamış, dört yıl üst üste şampiyonluğa uzanmış, kupalara ambargo koymayı alışkanlık yapmış, göz kamaştıran muhteşem bir kariyer yazmış Fatih Hoca için, bundan sonrası bu müthiş kariyerinden yeme anlamına gelirdi. Bu veda, son derece sevimsiz bir “son nokta” olsa bile, Fatih Terim’in kariyerini koruması, bölünmüş taraftarı kendi yanına çekmesi adına “Hoca” için iyi olmuştur.

15 DAKİKADA SATTINIZ

– Göreve gelirken Fatih Terim için “evin sahibi” dediniz… -Seçimi kazanırken, Fatih Terim’in gücünden yararlandınız… -Göreve geldiniz, “Fatih Terim ne derse o” ifadesini kullandınız… -Daha üç-beş gün önce, “Hocanın yanındayız, arkasındayız” diye destek attınız. -Hocayla üç yıllık büyük proje yaptığınızı söylediniz. -Bütün bunlardan sonra hocayı 15 dakikada sattınız.

TERİM RÜZGARI SÖNDÜRMESİN

Galatasaray’da Fatih Terim dışardaysa, takımın başına gelecek hocanın mutlaka çok kariyerli, tartışılmaz bir isim olması gerekir. Aksi taktirde, Fatih Terim rüzgârı “titrek mumu” göz açıp kapatıncaya kadar söndürür.

TERİM MENAJERLİK ŞİRKETİNİ VETO ETTİ Mİ?

İki Rumen futbolcu Cicaldau ile Morutan’a 10 milyon euro bonservis ücreti, eski futbolcu Popescu’nun önerisi ile mi verildi? -Yönetimde, profesyonel bir menajerlik şirketi ile ilişkisi olan bir yönetici var mı? -Fatih Terim’in bu menajerlik şirketinden gelen futbolcu tekliflerini veto ettiği doğru mu? -Altyapıdan A takımına yükselecek futbolculara bir menajerle çalışmaları için dayatma yapıldı mı?

GÜNEŞ BEŞİKTAŞ’A HAYIRLI OLSUN

Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber… Zaten sürpriz bir haber değil… Şenol Güneş, Beşiktaş’a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz.