Kanadalı Yıldız’ın Astronomik Maaş Talebi
Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Larin ile yönetimin arası şu sıralar maaş anlaşmazlığı yüzünden açıldı. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla bir anda...
Beşiktaş'ın golcü oyuncularından Larin ile yönetimin arası şu sıralar maaş anlaşmazlığı yüzünden açıldı. Özellikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla bir anda...
Süper Lig'de 8 hafta geride kalmışken, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramadı. 2022 Dünya Kupası grup maçları...
Trfutbol.com - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son saniyede kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrasında konuştu. Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur...
Süper Lig'de sezonun 8. haftası başladı. Geride kalan 8. haftanın ilk maçlarında Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürdü. Bakasetas'ın yıldızlaştığı maçta zorlu...