Türkiye A Milli futbol takımı 8 Ekim'de Norveç'i ağırlayacak. Bireysel olarak dünya yıldızı bazı oyunculara sahip olan Norveç, Türkiye maçı öncesi adeta kaosu yaşıyor. En önemli silahlarından biri olan Haaland'ın...