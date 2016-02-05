Voleybol Skandalı Büyüyor!





AİLELERİNE ANLATTILAR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Yaşları 12-15 arasında değişen, Kadıköy'de voleybol kursu alan bazı öğrenciler, art arda Voleybol Antrenörü Onur E. hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyette bulundu. Mağdur öğrenciler, ailelerine Onur E.'nin kendilerini daha iyi voleybol oynayabilmek ve etkili smaç atabilmek için kalça ve göğüslerine özel masaj yapması gerektiğini söylemek suretiyle cinsel tacize maruz kaldığını ifade etti. Çok sayıda mağdur öğrencinin emniyete yaptığı başvurular sonucu, şüphelinin mağdur çocukları farklı şekillerde taciz ettiği anlaşıldı.

"İYİ BİR VOLEYBOLCU OLURSUN" DİYEREK KANDIRMIŞ

S.E. isimli öğrenci hocasının iyi bir voleybolcu olabilmesi için kendisiyle cinsel birliktelik yaşaması gerektiğini söyleyerek Kadıköy'de bir otele götürdüğünü, orada birlikte olduklarını, en son götürdüğünde ise yanında getirdiği laptopu açtığını, voleybol kulübünde bulunan diğer kızların görüntülerini kendisine izlettirdiğini söyledi. Mağdur C.S. ise Onur E.'nin zayıflayabilmesi için kendisiyle cinsel birliktelik yaşaması gerektiğini söylediğini, Kadıköy'de bir otele götürdüğünü, burada birliktelik yaşadıklarını, bunun en az 5-6 kez tekrarlandığını anlattı. D.Y. isimli öğrencinin velisi H.Y. ise ifadesinde kızının Kadıköy'de bir voleybol kursuna gittiğini, bir anda kursu bırakmak istediğini, nedenini sorduklarında ise kurs veren antrenörün kendisinden farklı zamanlarda cinsel içerikli isteklerde bulunduğunu, "Bu tür şeyleri arkadaşlarınla da yaptık, seninle de yapalım" dediğini anlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mağdur öğrencilerin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Sosyal Uzman eşliğinde alınan ifadelerinin ardından şüpheli Onur E. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelinin Sarıyer'deki evinde arama yapıldı. Evdeki dijital verilere el konulurken, antrenör hakkında daha önce de bir öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla şikâyet olduğu fakat ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Sonradan tutuklanarak cezaevine gönderilen Onur E. hakkındaki soruşturma Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Zeki Taşpınar tarafından yürütülüyor.

İstanbul Kadıköy'de halk eğitim merkezindeki voleybol kursuna katılan küçük yaştaki kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen voleybol antrenörü Onur E. (41), hakkında çok sayıda kız çocuğu ailesinin şikâyeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.