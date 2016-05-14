Oturarak Voleybol Ligi'nin İkinci Etabı Ereğli'de

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi'nin ikinci etap müsabakalarına 17-21 Mayıs tarihlerinde Ereğli ilçesi ev sahipliği yapacak.



İlk etabı Muğla'nın Fethiye İlçesinde düzenlenen Oturarak Voleybol Ligi 1'nci etabını Ankara Başkent Oturarak Voleybol Takımı 26 puanla ilk sırada tamamlamıştı.

Geçen sezonu şampiyon olarak kapatan Ereğli Belediyespor Oturarak Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ayhan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17-21 Mayıs tarihleri arasında turnuvaya Ereğli'nin ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk kupasını müzelerine götürmek olduğunu anlatan Atay, "Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımımız, Fethiye'deki ilk etap maçlarında ikinci oldu. Ankara Başkent Oturarak Voleybol Takımına 3-2 yenilerek tek yenilgimizi aldık. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimizde çok sayıda spor kulübü yöneticilerini, sporcularını ve ailelerini ağırlayacağız." diye konuştu.

Geçen yıl mayıs ayında Filistin Oturarak Voleybol Takımı'nı Ereğli'de ağırlayarak tüm dünyaya barış mesajları verildiğini hatırlatan Atay, "Tek bir hedefimiz var o da ülkemizi yurt dışında temsil etmek. Filistin Oturarak Voleybol Takımı ile verdiğimiz barış mesajlarını tüm dünyaya yaymak." ded