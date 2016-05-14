Mahallelerarası Voleybol Şenliği Başlıyor

Çınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü’nün kadınlara yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında Çınar Belediyesi Spor Kulübü’nün katkılarıyla “Çınar 1. Geleneksel Özgür Genç Kadın Mahallelerarası Voleybol Şenliği” düzenliyor.



16 Mayıs Pazartesi saat:16.00'da Kent Meydanı Parkı'nda bulunan voleybol sahasında yapılacak Şenlik, Belediye Meclis Üyeleri ile Jînwar Kadın Merkezi çalışanlarının kurdukları takımların sembolik olarak karşı karşıya gelmesiyle başlayacak.

İKİ KATEGORİDE 16 TAKIM 76 SPORCU YER ALACAK

Şenlikte, 11-13 ve 14-25 yaş grubu şeklinde iki kategoride oluşturulan 16 takımda toplam 76 altı sporcu yer alacak. Karşılaşmalar, Şenliğin açılışına, Çınar Belediyesi Eşbaşkanları Rukiye Eryılmaz, Ahmet Cengiz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak katılacak.

KADINLAR KENDİLERİNE ÖZGÜN ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELİYOR

Takımlar idmanlarını sürdürürken Jinwar Kadın Merkezi saha çalışanı Alikar Zirek, yaptıkları çalışmanın sadece voleybol ile sınırlı kalmayacağını akabinde kadınlar olarak farklı faaliyetlerde bir araya geleceklerini söyledi. Zirek, çalışmalarının amacını, kadınların özgün etkinliklerle bir araya gelmesini sağlamak şeklinde ifade etti.

'KADINLARIN DA SPORDA AKTİF OLMASINI İSTİYORUZ'

11-13 ve 14-25 yaşları olarak takımları ayırdıklarını ifade eden Zirek, antrenmanlara devam ettiklerini aktardı. Kadınların sporda daha aktif olmasını istediklerin vurgulayan Zirek, "Çınar sadece erkeklerin sporlardan faydalanabileceği bir yerdi. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz. Sadece Çınar'da değil birçok yerde sahada kadınları göremiyoruz. Biz voleybolla başladık ama bununla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra futbol, tenis ve basketbolla devam edeceğiz. Amacımız 76 sporcu ile başlattığımız turnuvada sayıyı 100'ün üzerine çıkarmak. Spor turnuvalarını sürekli hale getirerek kadınların yaşamında alışkanlık haline getireceğiz" diye konuştu.

'HEM SPORCULARIN HEM DE EĞİTMENLERİN KADIN OLMASI BİZE GÜÇ VERİYOR'

Turnuvada yarışmak için antrenmanlara katılan kadınlardan Menekşe Zirek, "Çalışma alanımızda hem sporcuların hem de eğitmenlerin kadın olması bize güç veriyor. Bunu yanı sıra sporun kadın yaşamı içersinde çok normal bir aktivite olduğunu burada görmüş olduk" dedi. Spora başlamadan önce öğretmen olmak istediğini ancak turnuvaya atıldıkta sonra spora yöneldiğin dile getiren Menekşe Zirek, "Bu çalışmalarla birlikte spor alanında da geliştiğimi düşünüyorum. Artık boş zamanlarımda hep antrenmanlara geleceğim. Burada bir sporcu olarak kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.

‘AİLELERİMİZ BİZİM SPOR YAPMAMIZI DESTEKLİYOR’

Sporculardan Müjde Parıltı da turnuva antrenmanlarına katılmadan önce spor yapmanın çekinilecek bir şey olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Turnuva ile birlikte bütün genç kadınlar buraya geliyoruz ve hiçbir genç burada spor yapmaktan çekinmiyor. Öncesinde kadının spor yapması yadırganırken bizler de durup düşünürdük ancak şimdi kimin ne dediğini umursamıyoruz. Ailelerimiz de bizim burada spor yapmamızı destekliyor. Ben de yeni başlamama rağmen sporu çok sevdim ve burada spor yapmayı sürdüreceğim" şeklinde ifadelerde bulundu.

'BUNUN DEVAMININ GELMESİ GEREK'

Sporculardan Remziye Tamircan ise özgün kadın turnuvası ile eskisinden daha özgür voleybol oynadıklarını dile getirerek, "Burada spor yapıyor olmamız bizim gelecek yaşamımıza da etki edecek. Bu anlamda benzer aktivitelerin sürdürülmesi gerekiyor. Artık evin kapısına çıkamayan kadınlar yok, biz buradayız ve bunu devamını getireceğiz" diye belirtti.